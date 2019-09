Schwazer Pfarrer will Kirche füllen

Leere Kirchenbänke während der Sonntagsmesse sind in immer mehr Kirchen zu sehen. Damit muss sich auch Pfarrer Rudolf Theurl in Schwaz auseinandersetzen. Daher rief er am Gute-Hirten-Sonntag auf, wieder mehr Menschen für die Messe zu begeistern.

„Wie können wir wieder mehr Kirchenbesucher gewinnen?", fragte Theurl von der Pfarre St. Barbara besorgt. Früher sei das anders gewesen. „Unsere Kirche besteht seit 34 Jahren. Es gab lange Zeit eine volle Kirche, um die uns viele beneideten. Diese Zeiten sind längst vorbei", sagte der Schwazer Seelsorger. Warum das so ist, das beschäftigt Pfarrer Theurl sehr. „Neue Leute für den Kirchenbesuch zu gewinnen, ist schwer."

Er bete vor jedem Gottesdienst für ein volles Haus. Aber das sei nicht genug. Er will die Problematik auch aktiv angehen. „Wir werden versuchen, gemeinsam mit meinem Team Leute persönlich einzuladen, zu uns nach St. Barbara zu kommen", sagte Theurl bei der letzten Messe. Und rief sogleich zur Mithilfe auf.

Kopfzerbrechen bescherte Theurl in letzter Zeit aber auch ein größerer Wasserschaden, der durch den hohen Grundwasserspiegel in St. Barbara entstanden sei. Dabei waren unter anderem auch Räume des Eltern-Kind-Zentrums und die Notschlafstelle betroffen. Nach wochenlangem Trocknen schreiten nun die Arbeiten zur Behebung der Wasserschäden in St. Barbara voran. (chro)