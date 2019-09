Desolater Kunsteisplatz in Lienz macht eine Eishalle nötig

Von Christoph Blassnig

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Lienz – Die Sportanlage in der Pustertaler Straße ist mit ihrer Kunsteisanlage nicht nur bei der Bevölkerung beliebt. Auch die Schulen und der Eishockeyverein UEC Sparkasse Lienz stimmen die Nutzung der Eisfläche miteinander ab. Weniger Freude haben manche Anrainer. Seit 25 Jahren schwelt ein Konflikt um den Lärm, vornehmlich, wenn Eishockey gespielt wird.

Obwohl es schon einmal konkrete Pläne für den Bau einer Eishalle gegeben hat – daraus geworden ist nichts, eine Lösung steht immer noch aus. Dazu hat die Stadt etliche andere Großbaustellen auf ihrer Agenda: Hauptplatz, Schulen, Stadtsaal, Tennishalle, um nur einige zu nennen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag ein Rahmenbudget von 45.000 Euro für die dringende Sanierung der Kunsteisfläche in der Pustertaler Straße einstimmig freigegeben. Josef Blasisker fragte angesichts der ungewissen Zukunft an diesem Standort, ob sich eine Investition denn noch lohne: „Wenn wir in einem Jahr die Anlage aufgeben, ist dieses Geld verloren.“ Siegfried Schatz, Obmann des Sportausschusses, hielt fest: „Wenn wir nichts tun, gibt es heuer überhaupt kein Eis.“ Der Sportausschuss und Vertreter aller im Gemeinderat vertretenen Fraktionen würden sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Man habe die Eishalle in Spittal besichtigt, und für den Oktober wurde eine Führung durch jene in Radenthein terminisiert. Es müsse wohl einen Neubau im Bereich der Lienzer Sportanlagen um das Dolomitenstadion geben. Die Erfahrungen anderer Städte zeigten, dass ein solches Projekt in einem halben Jahr umgesetzt werden könne, sagt Schatz. Allerdings sind jahrelange Verhandlungen um den Erwerb des Ebner-Feldes südlich des Stadions gescheitert. Zwischen der Tennishalle und dem Stadion wäre Platz für eine kleine Eishalle. Kostenpunkt je nach Ausstattung: vier bis sechs Millionen Euro.

Die Asphaltdecke unter den schwarzen Kühlmittel-Absorberbahnen weist Risse und Spalten auf und hat sich zum Teil gesenkt. - Christoph Blassnig

In der Pustertaler Straße ist die Asphaltdecke unter den Kunsteis-Absorberbahnen brüchig. An manchen Stellen muss das Eis 15 Zentimeter dick sein, an anderen misst es dabei gerade einmal drei Zentimeter. Der Gemeinderat hat ein spezialisiertes Unternehmen mit der Teilsanierung des Untergrundes beauftragt.