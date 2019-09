Handy, Abenteuer, Wasserkocher: Was Chinesen im Urlaub wollen

Von Nina Werlberger

Innsbruck – Der Bus hält, heraus hüpfen fünfzig Chinesen, die Handys gezückt, Stopp in der Altstadt, Shopping, Weiterfahrt. So oft sich diese Szene in Innsbruck beobachten lässt, so drastisch ändert sich gerade das Reiseverhalten vieler Chinesen. Bruno Walter ist Chef der Innsbrucker Beratungsfirma Prátto Consulting und China-Kenner. „Ich möchte den Mythos des chinesischen Gasts auflöse­n“, sagte er diese Woche bei einem Vortrag auf der Gastro­messe Fafg­a.