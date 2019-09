Wortkunst in der Stadt Lienz

„Wortklaubereien" von Wilfried Schatz regen in der Lienzer Innenstadt bis Mitte Oktober zum Nachdenken an. Am Hauptplatz, am Johannesplatz, in der Rosengasse, am Egger-Lienz-Platz und am Schulsteg über die Isel lassen sich doppelbödige Wortschöpfungen entdecken. Regiobusse tragen Aufschriften wie: „Es sollte wieder mehr geBUSselt werden!" In Geschäften liegen Karten zur freien Entnahme auf. Auf ihnen stehen Wandlungen wie „TirOLERANZ", „AdrenaliEnZ" oder „DolomitTenDRIN". In der Rosengasse hängen Fahnen mit Worten.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

„Ich habe einfach Freude und Spaß daran", erklärt Schatz seinen Hang zum Verdeutlichen oder Entfremden. Der Silbenklauber, der in Oberperfuss lebt, machte der Stadt Lienz ein Kompliment: „Mich haut es vom Hocker, wie viel hier los ist. In anderen Tiroler Städten versucht man, mit teuren Maßnahmen die Zentren zu beleben. Ich trage in Lienz sehr gerne meinen Teil zum regen Leben auf den Straßen und Plätzen bei."

„Wir wollen alle mit Worten sorgsam umgehen und Schönes, Nachdenkliches und Amüsantes schaffen", meinte Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. Diese Freiluftausstellung sei auch eine Wertschätzung gegenüber der Leiterin der Stadtkultur, Heidi Fast, die in Pension geht. Gemeinsam mit ihr und ihrer Nachfolgerin Claudia Funder habe er die Ausstellung für Lienz gestaltet und organisiert, erklärte Schatz. Heidi Fast zeigte sich erfreut, dass es gelungen sei, für dieses Projekt mit vielen Unterstützern in der Stadt zusammenzuarbeiten.