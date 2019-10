Für Verdienste ausgezeichnet: Ehrenzeichen verliehen

Innsbruck – In einem Festakt wurden gestern im Landhaus in Innsbruck 19 Tirolerinnen und Tiroler für ihr vorbildhaftes Wirken mit Bundesauszeichnungen geehrt. Stellvertretend für Bundespräsident Alexander Van der Bellen verlieh LH Günther Platter die Ehrungen. Die gestern Geehrten hätten „weit über das übliche Maß hinaus wertvolle Leistungen für das Land erbracht“. So erhielt die Galeristin Philomena Maria Maier das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst, die Sportler Anna Benedetti, Martin Ellmerer und Stephanie Brunner das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik.

Galeristin Philomena Maria Maier erhielt das Österreichische Ehrenkreuz. - Rudy De Moor

Mit dem Goldenen Ehrenzeichen wurde TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern ausgezeichnet. Platter bezeichnete den unabhängigen Journalismus als „essenziell“ für Demokratien. Die Moser-Holding-Vorstände Hermann Petz und Silvia Lieb gratulierten: „Heute kann Mario Zenhäusern einmal mehr die Ernte für sein mittlerweile 35-jähriges journalistisches Engagement einfahren. Wir danken ihm für seinen täglichen Einsatz für die TT im Sinne von Qualitätsjournalismus und Unabhängigkeit.“ (TT)

Skistar Stephanie Brunner erhielt das Silberne Ehrenzeichen. - Rudy De Moor

Die Ausgezeichneten (Auszug) Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst: Philomena Maria Maier (Galeristin, Kunst- und Kulturvermittlerin) Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich: Mario Zenhäusern (Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung) Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich: Anna Benedetti und Martin Ellmerer (Gewinnerin bzw. Gewinner der Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften im Kickboxen-Teambewerb der Sommersaison 2017); Stephanie Brunner (Gewinnerin der Silbermedaille im Ski-Alpin-Teambewerb bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang) Goldene Medaille für Verdienste um die Republik Österreich: Georg Gföller (Ehrenamtlicher Ernteberichterstatter) Berufstitel Professor: Klaus Hilber (Präsident der Tiroler Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer); Hans Salcher (Maler und Schriftsteller)