Trauer um Herzspezialist Pachinger

Viele Jahre setzte sich Otmar Pachinger mit Herz und Seele für die Kardiologie in Innsbruck, Tirol und Österreich ein. Der mehrfach ausgezeichnete und international gefragte Herzspezialist ist gestern im Alter von 75 Jahren gestorben.

Die Liebe zum Beruf wurde höchstens von seiner Kompetenz übertroffen. Der Oberösterreicher schloss das Medizinstudium in Wien „summa cum laude" ab, arbeitete u. a. an der University of Southern California, kehrte 1986 in seine Heimatstadt Wels zurück, um dort eine kardiologische Abteilung aufzubauen, ehe ihn 1997 der Ruf nach Innsbruck ereilte. In Tirol prägte Pachinger eine Ära — erst als Ordinarius für Kardiologie an der Uniklinik, ab 2008 als Direktor für Innere Medizin III der MedUni.

Einerseits engagierte sich der Kardiologe in der Forschung, in der Ausbildung und als Vortragender, andererseits nahm er sich jede notwendige Zeit für seine Patienten. Nicht nur im OP rettete Pachinger Leben. 2002 installierte er das Herzinfarkt-Netzwerk Tirol, dank dem die Dauer der Rettungskette von zwei auf eine Stunde verringert werden konnte.

Wie sehr er fehlen wird, entnimmt man den Worten von Michael Grimm, Direktor der Herzchirurgie an der Uniklinik Innsbruck. „Alle österreichischen Kardiologen haben ihn stets als letzte Instanz gesehen. Pachinger hat wie wenige Ärzte der letzten 50 Jahre in Österreich seine Spuren hinterlassen", würdigt der Weggefährte seinen Kollegen. Unter Pachinger sei Innsbruck zur ersten Adresse aufgestiegen, Patienten aus aller Welt hätten sich von ihm behandeln lassen. „Beim Setzen von Stents war er weltweit ein Mann der ersten Stunde. Trotzdem standen für ihn die Beschwerden im Vordergrund, nicht was technisch möglich ist. Er hatte ein unglaubliches Gespür, was am Ende des Tages für den Patienten am besten ist."

Pachinger, Träger des Ehrenzeichens des Landes Tirol, behandelte nach seiner Emeritierung 2013 Patienten in seiner Innsbrucker Ordination weiter. Bis zuletzt war er unter anderem Präsident des gemeinnützigen Österreichischen Herzfonds.

Im Teilzeit-Ruhestand wurde der verheiratete Vater von drei Töchtern zum begeisterten Opa und verbrachte so viel Zeit wie möglich mit seinen Enkeln. Im Beruf und im Privatleben zeichnete ihn Herzlichkeit aus. Deshalb passte es nur zu gut, dass sich Otmar Pachinger für seine Abschiedsrede an der Klinik dieses Zitat von Goethe lieh: „Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll." (chris)