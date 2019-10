Endlich neue Heimat für Tulfer Feuerwehr

Von Michael Domanig

Tulfes – Die gestrige Einweihung des neuen Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Tulfes markierte das feierliche Ende eines langen, durchaus steinigen Weges.

Schließlich war in Tulfes über den Standort jahrelang heftig diskutiert worden. 2014 hatte sich der Gemeinderat zunächst mehrheitlich für einen Neubau am Standort des alten Gerätehauses in der Herrengasse entschieden. Hauptargument dafür war die zentrale Lage, dagegen wurde besonders der beengte Platz ins Treffen geführt. 2016, nach den Gemeinderatswahlen und dem Wechsel der politischen Mehrheiten, wurde dieser Beschluss aufgehoben – die Entscheidung fiel für einen Neubau am westlichen Dorfrand. Die Parzelle hatte die Gemeinde per Grundtausch erworben.

Die Musikkapelle spielte am Sonntagvormittag bei der Einweihung des neuen Gerätehauses in Tulfes auf. - Foto TT/Rudy De Moor

Das neue Gerätehaus bietet nun u. a. vier Garagenplätze für die Feuerwehrfahrzeuge, Katastrophenlager, Umkleide, Funkstation, einen Schulungs- und Kameradschaftsraum, einen Raum für die Gemeindeeinsatzleitung und eine Werkstätte. Auch ein neues, von den ÖBB mitfinanziertes Tanklöschfahrzeug wird dort Platz finden. Schließlich übernimmt die FF Tulfes im Bereich der ÖBB-Zulaufstrecke Sonderaufgaben, jährliche Weiterbildungen inklusive.

Es handle sich um ein „funktionales Gebäude ohne Sonderwünsche“, meint BM Martin Wegscheider über den Neubau mit Gesamtkosten von 2,3 Mio. Euro, den das Land mit 1 Mio. Euro förderte. Die Bauzeit betrug ein Jahr, wobei viel Eigenleistung der Feuerwehrmitglieder einfloss. Generell müsse man sich „glücklich schätzen, dass es so engagierte Freiwillige gibt“, lobt Wegscheider die Wehr, die 2020 ihr 125-Jahr-Jubiläum im neuen Haus feiern kann.

Gestern zogen die Feuerwehrformationen und Ehrengäste vom alten zum neuen Gerätehaus, wo Dekan Augustinus Kühne eine Feldmesse zelebrierte. Danach wurde mit Frühschoppen und Livemusik ausgelassen gefeiert.

Am selben Standort realisiert Tulfes übrigens gemeinsam mit der Nachbargemeinde Rinn einen gemeinsamen Recyclinghof: Mitte Oktober sollen die Planungsleistungen vergeben werden, voraussichtlicher Baustart ist Juni 2020, für November 2020 ist die Fertigstellung avisiert. Im alten Gerätehaus in der Herrengasse wird wiederum der Tulfer Bauhof einziehen.