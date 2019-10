Tiroler im fernen Korea ausgezeichnet

Einen besonderen Grund zu feiern gab es unlängst in der Österreichischen Botschaft in Seoul. In feierlichem Rahmen verlieh Botschafter Michael Schwarzinger im Namen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen seinem Landsmann Michael Reiterer das Große Silberne Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich. Reiterer ist gebürtiger Tiroler und seit Jänner 2017 Botschafter der Europäischen Union in der Republik Korea. (TT)