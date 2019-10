Neue „Senioren-Computeria“ in Wattens eröffnet

Wattens – Am Montag wurde – nach einem mehrmonatigen Testbetrieb – die Computeria Wattens von Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf offiziell eröffnet. Damit geht bereits die zwölfte Einrichtung dieser Art im Bezirk Innsbruck-Land in Betrieb. Das Projekt soll Senioren beim Umgang mit digitalen Technologien unterstützen. Die Schwerpunkte liegen auf dem Umgang mit dem Internet und der Bedienung von Smartphones.

Digitale Kompetenzen seien auch vielfach gefragt, um am sozialen Leben uneingeschränkt teilzunehmen und mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. „Es geht darum, dass auch die älteren Generationen fit für das digitale Zeitalter werden und weiterhin selbstbestimmt leben können“, betonte Zoller-Frischauf.

Das Besondere an der Computeria Wattens sei, dass sie im Pflegeheim mit angeschlossenem betreutem Wohnen situiert ist. Zukünftig ist auch eine Kooperation mit Wattener Schulen und der Destination Wattens – der Partnerschaft zwischen der Marktgemeinde Wattens und der Firma Swarovski für die regionale Entwicklung in Sachen Wirtschaft, Forschung, Bildung und Mobilität – geplant. In der Computeria Wattens sind aktuell vier ehrenamtliche Mitarbeiter im Einsatz.

Auch Landesrat Bernhard Tilg zeigte sich bei der Eröffnung begeistert. „Die Computeria Wattens ist ein weiterer wichtiger Baustein innerhalb der Tiroler Seniorenbildungsarbeit des Netzwerks Computeria Tirol“, so Tilg. Tirolweit gibt es die Computerias in fast 50 Gemeinden mit über 300 ehrenamtlichen Mitarbeitern. Im Vorjahr wurde die Tiroler Bildungsinitiative seitens des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz bereits zum zweiten Mal zum österreichweiten „Good Practice Modell“ im Bereich der Seniorenbildung gekürt. (TT.com)