Kufsteiner Serviceclubs: Mit Ballnacht beim Helfen helfen

Kufstein – Bereits zum 17. Mal veranstalten die fünf Serviceclubs aus Kufstein am 18. Jänner 2020 den Charity-Ball, um gemeinsam Hilfsprojekte in der Region und für Menschen im Bezirk zu realisieren. Der Ball zählt seit Jahren zu den elegantesten Tanzveranstaltungen im Tiroler Unterland und ist zu einem gesellschaftlichen Treffpunkt geworden.

Aus dem Gesamterlös des Balls vom letzten Jänner übergab der Präsident des Ballkomitees Markus Sappl nun den ersten Scheck in Höhe von 8000 Euro für das Projekt „Rikscha“, das von allen Serviceclubs und der unterstützenden Initiative „Gemeinsam Helfen“ realisiert wird.

Nach Innsbruck und Völs können nun auch in Kufstein ältere Menschen diesen Service nutzen und an der internationalen Bewegung „Radeln ohne Alter“ teilhaben. Ronald den Outer aus Holland hat diese Idee nach Kufstein gebracht – es werden dabei ältere Menschen von freiwilligen Personen durch die Stadt gefahren und erfahren so eine besondere Betreuung.

Die Ausfahrten sind kostenlos. Der Aufwand für die E-Rikscha wurde komplett aus den Charity-Ball-Einnahmen finanziert.

Die Vorbereitungen für den Ball 2020 laufen auch schon auf Hochtouren. Die Besucher dürfen sich auf einige Neuerungen, ein buntes Programm und einen eleganten Abend in der Kufstein Arena freuen. Bestehen bleiben alle Aktivitäten, die sich bewährt haben und sehr geschätzt werden – wie die große Tanzfläche, die Tombola, eine große Whisky-, Rum- und Gin-Bar im ersten Stock und die Balleröffnung. Eine Neuheit ist das kulinarische Angebot: Das dreigängige Gourmetmenü ist im Paket der VIP-Tische enthalten, kann aber auch einzeln zur Eintrittskarte gebucht werden. Aus diesem Grund beginnt der Saaleinlass bereits um 18.30 Uhr – damit genügend Zeit für den kulinarischen Genuss bleibt. Der Ball wird offiziell um 21 Uhr eröffnet.

Zudem werden in der Bar im ersten Stock Tapas für den kleinen Hunger serviert. Dank des einzigartigen Hauptpreises und vieler wertvoller Sachpreise wird die Tombola bei diesem Ball für besonders große Freude sorgen. Es gibt eine Reise für zwei Personen mit einem Starclipper-Schiff in Asien inklusive Flug, Hotel und Aufenthalt für eine Woche zu gewinnen. Für eine volle Tanzfläche sorgt wieder das PT Art Orchester. Zudem lässt DJ Alex Weber mit bekannten Liedern aufhorchen. Auf vielfachen Wunsch wird die Mitternachts­einlage beim Ball 2020 auch wieder mit einer Darbietung der Clubmitglieder der fünf Serviceclubs inszeniert.

Für alle Ballbesucher, die den Abend noch verlängern möchten: Von 1 Uhr bis 4 Uhr hat die Eisarena-Bar geöffnet.

Karten sind ab 11. November beim TVB Kufsteinerland und online erhältlich. Preise: 38 Euro, Studentenpreis 25 Euro, Gourmetmenü (3 Gänge) 42 Euro. (TT)