Reimmichel: Jubiläumskalender erinnert an großen Sohn von St. Veit

St. Veit i. D. – Er war katholischer Priester, aber auch Schriftsteller und Dichter: Sebastian Rieger, geboren 1867 in St. Veit im Defereggen, gestorben 1953 in Hall in Tirol. Viel bekannter ist Rieger allerdings unter seinem Pseudonym „Reimmichl“. Unter diesem Namen gab er seit 1920 einen Volkskalender mit Daten zum jeweiligen Monat, Gedichten und Geschichten heraus. Nach dem Tod Riegers erschien der Kalender weiterhin jedes Jahr, sodass die Ausgabe für 2020 zugleich das 100-Jahr-Kalenderjubiläum markiert.

Am Dienstag, den 22. Oktober, um 19 Uhr stehen der Kalender und sein Erfinder im Mittelpunkt einer Präsentation in St. Veit, dem Geburtsort des Priesterdichters. Ort ist, wie könnte es anders sein, der Reimmichl-Saal, der so wie viele andere Gebäude und Einrichtungen in St. Veit nach dem bekannten Sohn des Deferegger Bergdorfes benannt ist.

Der Reimmichl-Brunnen im Dorfzentrum (im Bild mit Bürgermeister Vitus Monitzer) ist weitum bekannt. - Oblasser

Mit dabei sind Bürgermeister Vitus Monitzer und Gottfried Kompatscher vom herausgebenden Tyrolia-Verlag, Kalender-Redakteurin Birgitt Drewes sowie Autorinnen und Autoren, die am Jubiläumskalender mitgearbeitet haben. Einer der Beiträge beschäftigt sich mit einer Spurensuche in St. Veit: Was erinnert heute noch an Sebastian Rieger, wie sehr ist der Reimmichl noch im Bewusstsein seines Herkunftsortes verankert? Es ist nicht wenig, so viel sei verraten. Doch eine wichtige Einrichtung fehlt, wie Bürgermeister Vitus Monitzer meint: „Ein kleines Reimmichl-Museum hätten wir schon gerne. Das ist das Erste, wonach Gäste fragen, wenn sie hierherkommen.“ In Hall in Tirol, wo Reimmichl viele Jahre gelebt hat, wären geeignete Exponate zu finden, ist Monitzer überzeugt.

Der Jubiläumskalender hat über 300 Seiten und enthält unter anderem ein Porträt des langjährigen Kalendermachers Walter Sackl, einen Sonderteil über die 100-jährige Geschichte des Kalenders und einen Beitrag über die Ärztin und Missionarin Anna Dengel. Die Präsentation am 22. Oktober wird von Liedern und einem Theaterstück der Reimmichl-Volksschule St. Veit umrahmt. (TT)