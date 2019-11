Heute kommt der Christbaum in die Altstadt: Aufbau ab 13.30 Uhr

Innsbruck — Mit dem Aufstellen des Christbaums läutet Innsbruck am Dienstag offiziell die Weihnachtszeit ein. Die Fichte soll gegen 13.30 Uhr mit einem Tieflader über die Einfahrt bei der Ottoburg bis vors Goldene Dachl geliefert werden. Sie kommt heuer aus Igls. Die Aufstellung und Verankerung mithilfe eines Krans ist Millimeterarbeit und wird etwa eine halbe Stunde dauern.

Damit das Goldene Dachl für die Besucher gut sichtbar bleibt, wird der Baum auf eine Höhe von etwa 19 Metern gestutzt. Der Stamm wird so zugeschnitten, dass er in das 45 Zentimeter breite Loch in der Altstadt passt.

In den kommenden Tagen soll dann wieder die Beleuchtung angebracht werden, damit der Baum ab dem 15. November zahlreiche Kinder- und Erwachsenen-Augen zum Strahlen bringen kann. Am 15. November startet nämlich der Christkindlmarkt in der Altstadt. Er ist der erste von sechs Märkten, der gemeinsam mit jenem am Marktplatz am 15. November eröffnet wird. (TT.com)

Christkindlmärkte und Öffnungszeiten 15. November bis 23. Dezember: Altstadt und Marktplatz (11 bis 21 Uhr) 25. November bis 6. Jänner: Maria-Theresien-Straße (11 bis 21 Uhr) 16. November bis 23. Dezember: Hungerburg (MO bis FR 13 bis 19 Uhr, SA, SO und an Feiertagen 12 bis 19 Uhr) 25. November bis 21. Dezember: Wiltener Weihnachtszauber (MO bis FR 16 bis 20 Uhr, SA 14 bis 20 Uhr) 22. November bis 23. Dezember: St. Nikolaus (16 bis 21 Uhr) Nähere Informationen: https://go.tt.com/2WITpwL