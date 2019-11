Tiroler Aktionsplan für Behinderung soll 2020 stehen

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Beeindruckt von den bisher geschaffenen, aber auch den noch in Arbeit befindlichen Maßnahmen zum Abbau von Barrieren im Volkskunstmuseum in Innsbruck zeigte sich Österreichs Behindertenanwalt Hansjörg Hofer anlässlich einer kürzlichen Stippvisite in Tirol. Die Schaffung von Barrierefreiheit in allen Lebens- und Alltagslagen war denn auch ein zentrales Thema bei einem Austausch mit Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne).