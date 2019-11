Alpinforum Innsbruck: Der schmale Grat beim Bergsport

Von Marco Witting

Innsbruck – Während sich unten bei der ­Alpinmesse (die läuft auch heute noch) die Massen am Eingang drängten und sich in den Hallen über Neuheiten am Markt informierten, wurde im zweiten Stock beim Alpinforum schon früh diskutiert. Bergsport boomt. Ganz offensichtlich. Doch gibt es ein Recht der Bergsportler auf (ihr eigenes) Risiko? Und gibt es andererseits ein Recht auf Rettung?