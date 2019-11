1700 Haushalte in Osttirol ohne Strom, starker Schneefall

Lienz, Reutte — Regen und Schnee haben in der Nacht auf Sonntag in Tirol, vor allem aber im wettergeplagten Osttirol, wieder eingesetzt. Damit stehen erneut Hunderte Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft. Bis in die Nacht hinein arbeiteten Mitarbeiter der Tinetz in Osttirol auf Hochtouren, um die Stromversorgung Tausender Haushalte wieder herzustellen. Das ist zum Teil auch gelungen, Netzteile bis nach Obertilliach konnten wieder versorgt werden, ebenso letzte Stationen rund um Lienz. Im Lesachtal ist die Leitung ab Kartitsch in der Nacht aber wieder ausgefallen, weshalb derzeit Matrei und das Tauental, das Villgratental und das Lesachtal ab Kartitsch bis zur Landesgrenze mit Strom unversorgt sind. Laut Tinetz sind derzeit 1700 Haushalte betroffen.

Die Niederschlagsprognosen versprechen heute leider für das ohnehin schon angeschlagenes Mittelspannungsnetz nichts Gutes. Es kann daher durch umgestürzte Bäume, hohe Niederschläge oder starken Schneefall erneut zu Ausfällen kommen.

Am Samstag gab es durch eine Wetterberuhigung eine kurze Verschnaufpause, die vor allem für Aufräumarbeiten genutzt wurde: „Der heutige niederschlagsfreie Tag war wichtig, um dringende Reparatur- und Sicherungsarbeiten zu tätigen. Die Vorbereitungen für die Nacht beziehungsweise den morgigen Tag sind im Gang — wir sind bestens gerüstet, die Zusammenarbeit mit allen Einsatzorganisationen funktioniert hervorragend", so die Osttiroler Bezirkshauptfrau Olga Reisner. Seit den frühen Morgenstunden wurden mit den fünf im Einsatz befindlichen Hubschraubern — der Landeshubschrauber, zwei Bundesheerhubschrauber sowie zwei Hubschrauber von Privatanbietern — Erkundungsflüge für die Lawinenkommissionen und die Tinetz getätigt sowie mittels „Downwash" Bäume neben Stromleitungen vom Schnee befreit.

Aktuelle Informationen Aktuelle Informationen zu den Straßensperren und zur Stromversorgung werden laufend unter www.tirol.gv.at/lienz eingepflegt. Informationen zur aktuellen Lawinensituation sind unter www.lawine.report zu finden.

„Insgesamt sind es seit Donnerstag 30 Flüge, die dafür genutzt wurden, sich einen Überblick über die bestehende Situation zu machen. Auch wurden die Mitarbeiter der Tinetz an bestimmte Standorte geflogen, damit sie dort die wichtigen Reparaturarbeiten vornehmen konnten", so BH Reisner. Weitere Informationen bietet die Tinetz auf ihrer Homepage.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Wetterbesserung, aber vorsorgliche Straßensperren

Aus Sicherheitsgründen bleiben auch am Sonntag zahlreiche Straßen weiterhin gesperrt, darunter etwa die Felbertauernstraße von Matrei bis Mittersill, die B111 Gailtalstraße sowie die L25 Defereggentalstraße. Zudem wird die B108 Felbertauernstraße zwischen Huben und Matrei auf Höhe Hofstelle Strimitzer-Brühlbrücke wegen Lawinengefahr gesperrt. Die B100 wurde wieder für den Verkehr geöffnet, es besteht aber Schneekettenpflicht.

Schnee und Starkregen sorgten am Freitagabend für große Probleme in Osttirol. - Oblasser

Auf Südtiroler Seite sind die Straßen jedoch weiterhin nicht befahrbar. „Aufgrund der neuerlichen intensiven Schneefälle ist auch am Sonntag mit Straßensperren und Stromausfällen zu rechnen. Diesbezüglich stehen wir in ständigem Kontakt mit der Tinetz, um bestmöglich handeln zu können", so BH Reisner, die im Namen der Einsatzkräfte die Bevölkerung um Verständnis bittet. Eine Übersicht über die aktuellen Straßensperren gibt es auf der ÖAMTC-Homepage: ÖAMTC-Verkehrsservice

Lawinenwarnstufe 4: „Große Gefahr"

In der Nacht auf Sonntag kam es zu weiteren intensiven Niederschlägen in Osttirol und dem Alpenhauptkamm. Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) sind im Gebirge oberhalb von 1500 bis 2000 Meter 80 bis 100 Zentimeter Neuschnee zu erwarten. „Die Lawinensituation bleibt in diesem Bereich mit Lawinenwarnstufe 4 angespannt. Im hochalpinen Bereich können sich aufgrund des Neuschnees sowie dem zu erwartenden stürmischen Wind Schneebretter lösen. Aufgrund des starken Regens, der die Schneedecke durchfeuchtete, kann es im Bereich unter 1500 Metern zu Gleitschneelawinen kommen. Daher ist vom Aufenthalt abseits gesicherter Pisten nach wie vor unbedingt abzuraten", so Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol.

Mehr zum Thema Nächste Regen- und Schneefront kommt, Warnung für Osttirol

Auch in den südlichen Ötztaler Alpen, der Brennerregion (westliche Tuxer Alpen), den südlichen Stubaier Alpen bis zum Zillertaler Hauptkamm sowie den Kitzbüheler Alpen-östliche Tuxer Alpen ist Neuschnee zu erwarten. Auch hier gilt weitgehend Lawinenwarnstufe 4. Zur ausführlichen Wetterprognose >> Nächste Regen- und Schneefront kommt, Warnung für Osttirol



Behinderungen im Bahnverkehr

Die starken Schneefälle haben in Osttirol und Teilen Kärntens für eingeschränkten Bahnverkehr gesorgt. Züge durch die ÖBB-Tauernschleuse zwischen Mallnitz und Böckstein sollten ab Samstagmittag „bis auf weiteres" im Zwei-Stunden-Takt verkehren. Die bereits ausgerufene Streckensperre zwischen Lienz und Innichen blieb aufrecht. Grund für die Einschränkungen war die Stromversorgung sowie mehrere umgestürzte Bäume, die auch Oberleitungen und deren Masten beschädigt hatten, informierte die ÖBB am Samstag. Aufgrund der Witterungssituation seien die Instandsetzungsarbeiten nur erschwert möglich.



Auch im Tiroler Außerfern wurden die Bahnstrecken unterbrochen. Aufgrund heftiger Sturmböen kam es zu mehreren Einsätzen, Dächer wurden abgedeckt, Bäume stürzten um. Auf der Außerfernbahn war zwischen Bichlbach und Reutte sowie zwischen Griesen, Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald kein Zugverkehr möglich.

Der anhaltende Schneefall hält die Räumdienste in Osttirol in Atem. - Oblasser

Bäume waren infolge der Schneelast umgestürzt und beschädigten auch hier Oberleitungen und Oberleitungsmasten. Aufgrund der Wetterverhältnisse konnten die Instandsetzungsarbeiten nur erschwert durchgeführt werden.

Für Reisende mit der Außerfernbahn wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Reutte und Garmisch-Partenkirchen sowie zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald eingerichtet.

Schneechaos, Nasslawine und Stromausfälle in Südtirol

In Südtirol hatte sich die Lage am Samstag etwas beruhigt. 60 bis 70 Staats- und Landesstraßen waren noch gesperrt. Rund 11.000 Haushalte waren ohne Strom. In der Gemeinde Laas war auch die Trinkwasserversorgung ausgefallen. Die Berufsfeuerwehr musste deshalb Trinkwasser in die Gemeinde liefern. Das Land Südtirol warnte vor Lawinen und Gleitschneelawinen. Zu rechnen sei auch mit Baumstürzen, Steinschlägen und Rutschungen, kleinräumigen Überflutungen, Strom- und Kommunikationsausfällen sowie Verkehrsbehinderungen, hieß es.

Die Außerfernbahn kann wegen der Sturmschäden voraussichtlich bis Montag nicht fahren. - zeitungsfoto.at

Das Gadertal, das Schnalstal und Martelltal, das Mühlwalder Tal und das Raintal waren nicht erreichbar. Die Straße von Kaltenbrunn nach Truden war ebenso gesperrt, wie die Pustertaler Straße ab Winnebach. Rund 300 Einsätze mussten 115 Freiwillige Feuerwehren am Abend und in der Nacht abwickeln, teilte das Land Südtirol mit.

Aktuelle Straßensperren in Südtirol >> https://go.tt.com/2qXPvEy

Auch eine Holzhütte hat der Wind im Außerfern regelrecht "zerlegt". - zeitungsfoto.at

Der Südtiroler Bevölkerung wurde dringend abgeraten, Autofahrten zu unternehmen. In jenen Ortschaften, in denen der Strom und die Telefonnetze ausgefallen waren, wurden die Feuerwehrhallen besetzt. Am Freitagnachmittag musste die Feuerwehr Bozen 48 Kinder und Lehrer, die auf einer gefährlichen Straße festsaßen, von einer Schule in Kohlern nach Bozen eskortieren. Bei einem Unfall mit einem Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Albions wurden zudem zwei Feuerwehrleute verletzt.

Mehrere Häuser in Kärnten evakuiert

Im Kärntner Bezirk Spittal wurde am Samstagnachmittag in der Gemeinde Lendorf und Millstatt die Evakuierung von mehreren Wohnhäusern angeordnet. In Lendorf drohte ein Hangrutsch. Am Millstätter Berg wurde bei einem Überwachungsflug nach einer abgegangen Mure festgestellt, dass zwei Anwesen gefährdet sind, teilte die Landespolizeidirektion mit.

In den frühen Nachmittagsstunden mussten am Hühnersberg zwei Einfamilienhäuser evakuiert werden. Nach Einschätzung des Landesgeologen war ein Abrutschen des Hanges nicht ausgeschlossen. Wenige Stunden später drang in der Gemeinde Spittal Wasser in den Keller eines Wohnhauses. Hinter dem Haus befand sich ein Hang, dessen Abrutschen nicht ausgeschlossen werden konnte. Das Gebäude sowie ein weiteres Wohnhaus wurden evakuiert. Im Bereich eines steilen Wald- und Wiesenstückes oberhalb der Ortschaft Grantsch (Gemeinde Millstatt) sind die Bewohner zweier Anwesen gefährdet. Ein Anwesen wurde evakuiert, die Bewohner des zweiten Hauses waren nicht daheim und wurden telefonisch informiert. (TT.com, APA)