Leichte Entspannung in Osttirol, aber viele Haushalte noch ohne Strom

Lienz, Reutte – Die Lage in Osttirol hat sich am Samstag teilweise entspannt. In der Nacht auf Samstag war es zeitweise zu einem totalen Stromausfall in Osttirol gekommen. Am Vormittag konnte die Versorgung aber wieder teilweise hergestellt werden, gegen Mittag waren jedoch nach wie vor rund 5000 Haushalte ohne Strom, am Nachmittag 4000 Haushalte. Bei der 110kV-Leitung nach Sillian war ein Mast zerstört worden, teilte die Tinetz mit. Um das Puster-, Villgraten- und Lesachtal wieder zu versorgen, müsse das Augenmerk aber auf die ebenfalls beschädigte 25kV-Leitung gelegt werden. Aufgrund des Störungsausmaßes und der Lawinensituation sei es laut dem Stromversorger schwierig, alle Versorgungsunterbrechungen bis heute Abend – vor dem Eintreffen der nächsten Wetterfront – zu beheben. Gearbeitet werde aber sicher bis Mitternacht.

Mit einem Black Hawk Hubschrauber des Bundesheeres wurde versucht, mit dem sogenannten „Downwash“-Effekt durch die Rotorblätter Bäume neben den Stromleitungen vom Schnee zu befreien. Die bereits in den Abendstunden schwer beschädigten Leitungs- bzw. Netzabschnitte müssen teilweise weiter abgeschaltet bleiben.

Aktuelle Informationen Aktuelle Informationen zu den Straßensperren und zur Stromversorgung werden laufend unter www.tirol.gv.at/lienz eingepflegt. Informationen zur aktuellen Lawinensituation sind unter www.lawine.report zu finden.

Weitere Informationen bietet die Tinetz auf ihrer Homepage.

Straßen gesperrt, aber kurze Wetterbesserung in Osttirol

Auch zahlreiche Straßen sind derzeit aus Sicherheitsgründen noch gesperrt, darunter etwa die Felbertauernstraße von Matrei bis Mittersill, die B100 zwischen Leisach und Arnbach-Grenze, die Gailtalstraße, die Defereggentalstraße ab Huben sowie die Villgratentalstraße. Auf der Drautalstrecke zwischen Lienz und Innichen sollte der zuletzt eingestellte Schienenersatzverkehr um die Mittagszeit wieder aufgenommen werden.

Schnee und Starkregen sorgten am Freitagabend für große Probleme in Osttirol. - Oblasser

Noch ohne Strom waren zu Mittag um die 5000 Haushalte in den Bereichen Tauerntal, dem inneren Bereich des Defereggentals, im Villgratental, im Raum Asch bis Sillian und im Raum Sillian bis zur Landesgrenze Tiefenbach/Untertilliach. Rund 5400 Haushalte waren in der Früh betroffen gewesen.

Lawinenwarnstufe 4: „Große Gefahr“

Für Osttirol und den Alpenhauptkamm wurde auch für Samstag Lawinenwarnstufe 4 der fünfteiligen Skala, also „große Gefahr“, ausgerufen. Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol, riet vor jeder Skitour oder Variantenfahrt abseits der gesicherten Pisten dringend ab. „Oberhalb von 2000 Meter verzeichnen wir ergiebigen Neuschnee, was in Kombination mit den starken Winden die Lawinengefahr steigen lässt. Unterhalb dessen ist es der Neuschnee, der auf dem nicht gefrorenen Boden aufliegt und die Gefahr für Gleitschneelawinen erhöht“, erklärt Mair. Auch beim Aufenthalt im Wald bzw. im Freien sei Vorsicht geboten: Aufgrund des schweren Nassschnees herrsche Baumbruchgefahr.

Behinderungen im Bahnverkehr in Ostttirol, Oberkärnten und im Außerfern

Die starken Schneefälle der vergangenen Tage und die Witterungsverhältnisse am Samstag haben in Osttirol und Oberkärnten auch für eingeschränkten Bahnverkehr gesorgt. Züge durch die ÖBB-Tauernschleuse zwischen Mallnitz und Böckstein sollten ab Samstagmittag „bis auf weiteres“ im Zwei-Stunden-Takt verkehren. Die bereits ausgerufene Streckensperre zwischen Lienz und Innichen blieb aufrecht. Grund für die Einschränkungen war die Stromversorgung sowie mehrere umgestürzte Bäume, die auch Oberleitungen und deren Masten beschädigt hatten, informierte die ÖBB am Samstag. Aufgrund der Witterungssituation seien die Instandsetzungsarbeiten nur erschwert möglich.

Der anhaltende Schneefall hält die Räumdienste in Osttirol in Atem. - Oblasser

Auf der Drautalstrecke zwischen Lienz und Innichen sollte der zuletzt eingestellte Schienenersatzverkehr – mit Ausnahme des Lienzer Stadtbusses – um die Mittagszeit wieder aufgenommen werden, teilte das Unternehmen mit. Auf allen anderen Strecken in Kärnten war der Bahnverkehr uneingeschränkt möglich.

Auch im Tiroler Außerfern wurden die Bahnstrecken unterbrochen. Aufgrund heftiger Sturmböen kam es zu mehreren Einsätzen, Dächer wurden abgedeckt, Bäume stürzten um. Auf der Außerfernbahn war zwischen Bichlbach und Reutte sowie zwischen Griesen, Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald kein Zugverkehr möglich, auf der Drautalstrecke zwischen Lienz und Innichen.

Bäume waren infolge der Schneelast umgestürzt und beschädigten auch hier Oberleitungen und Oberleitungsmasten. Aufgrund der Wetterverhältnisse konnten die Instandsetzungsarbeiten nur erschwert durchgeführt werden.

Die Außerfernbahn kann wegen der Sturmschäden voraussichtlich bis Montag nicht fahren. - zeitungsfoto.at

Für Reisende mit der Außerfernbahn wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Reutte und Garmisch-Partenkirchen sowie zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald eingerichtet. Auch auf der Drautalstrecke wurde zunächst ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Dieser musste am Freitagnachmittag aufgrund der unsicheren Straßenverhältnisse jedoch bis auf Weiteres unterbrochen werden.

Schneechaos, Nasslawine und Stromausfälle in Südtirol

In Südtirol waren indes am Freitagabend 7600 Haushalte ohne Strom. Das Gadertal, das Schnalstal und Martelltal, das Mühlwalder Tal und das Raintal waren nicht erreichbar. Die Straße von Kaltenbrunn nach Truden war ebenso gesperrt, wie die Pustertaler Straße ab Winnebach. Rund 300 Einsätze mussten 115 Freiwillige Feuerwehren am Abend und in der Nacht abwickeln, teilte das Land Südtirol mit.

Auch eine Holzhütte hat der Wind im Außerfern regelrecht "zerlegt". - zeitungsfoto.at

Aktuelle Straßensperren in Südtirol >> https://go.tt.com/2qXPvEy

Der Südtiroler Bevölkerung wurde dringend abgeraten, Autofahrten zu unternehmen. In jenen Ortschaften, in denen der Strom und die Telefonnetze ausgefallen waren, wurden die Feuerwehrhallen besetzt. Am Freitagnachmittag musste die Feuerwehr Bozen 48 Kinder und Lehrer, die auf einer gefährlichen Straße festsaßen, von einer Schule in Kohlern nach Bozen eskortieren. Bei einem Unfall mit einem Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Albions wurden zudem zwei Feuerwehrleute verletzt.

Außerdem richteten eine Nassschneelawine und eine Überflutung eines Bachs Freitagnacht bei einem Anwesen in Dellach/Gail im Bezirk Hermagor Schäden an. Zunächst traf die nordöstlich des Anwesens abgehende Lawine die Garage sowie ein davor abgestelltes Auto. Eine Bachverklausung sorgte dann für eine Überflutung des Kellers, teilte die Landespolizeidirektion am Samstag mit. Verletzt wurde niemand. Die Nassschneelawine löste sich gegen 22.40 Uhr aufgrund der starken Regen- und Schneefälle der vorangegangenen Tage. Kurz danach kam es zu einer Verklausung eines nahegelegenen Kleinbaches. Schnee-und Geröll wurden auf das Wohngebäude geschoben, der Keller wurde überflutet und stand ein halben Meter unter Wasser. 15 Kräfte der FF St. Daniel übernahmen die Aufräumarbeiten.

Straßensperren wegen Hangrutschungen in Kärnten

Starkregen und Schneefall haben in der Nacht auf Samstag auch in Kärnten für Probleme gesorgt. Es kam zu Hangrutschungen in den Bezirken Spittal an der Drau, Villach und Hermagor. In der Gemeinde Mallnitz knickte der Masten einer 110 KV-Leitung ein, wodurch es zu einem Zählerkastenbrand bei einem Wohnhaus kam. Der Brand konnte gelöscht werden, niemand wurde verletzt.

Hangrutschungen ergaben sich auch in Innerteuchen, Gemeinde Arriach. Die Teuchener Landesstraße (L 46) wurde verlegt und musste für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Auch die Obermillstätter Landesstraße (L 17) musste im Bereich Tangern, Gemeinde Millstatt, wegen einer Hangrutschung kurzfristig gesperrt werden. Im Bereich Stuben, Gemeinde Weißenstein, wurde die Glanzer Landesstraße (L 39) wegen einer Hangrutschung für den gesamten Verkehr gesperrt, da weitere Nachrutschungen nicht ausgeschlossen werden können. Und die Ferndorfer Landesstraße (L 37) musste ebenfalls wegen eines Hangrutsches gesperrt werden.

Zwischen Lieserhofen und Trebsing war die Katschberg Bundesstraße (B 99) wegen eines Felssturzes nicht befahrbar. Die Millstätter Bundesstraße (B 98) wurde im Bereich von Döbriach gesperrt, da mehrere Muren die Fahrbahn verlegten. Nach starken Regenfällen wurde in Presseggen, Gemeinde Hermagor, die Gailtal Bundesstraße (B 111) auf einer Länge von ca. 200 m verlegt. Sie konnte nach den Aufräumungsarbeiten wieder für den Verkehr freigegeben werden. Aufgrund des Risikos von weitere Hangrutschungen und der damit verbundenen Gefährdung der Einsatzkräfte konnten in der Nacht nur die notwendigsten Arbeiten durchgeführt werden, so die Polizei.

Nur kurze Wetterberuhigung

Im Laufe des heutigen Samstags soll sich die Wetterlage kurz entspannen, bevor in der Nacht auf Sonntag vor allem in Osttirol neuerlich Schneefall einsetzen dürfte. Am Sonntagvormittag regnet und schneit es im Westen und Süden Österreichs verbreitet, stark vor allem wieder in vielen Regionen von Oberkärnten über Osttirol bis zum Tiroler Alpenhauptkamm. Im Tiroler Oberland kann es bis in die meisten Täler schneien.

Neuerlich soll es dann am Montag zu einer kurzen Niederschlags-Verschnaufpause kommen, ehe neuer Schneefall einsetzt. Am Dienstag muss man vor allem am Tiroler Alpenhauptkamm wieder verbreitet mit Regen und Schneefall rechnen. Die weitere Entwicklung ist noch sehr unsicher. Derzeit zeichnet sich für die zweite Wochenhälfte ein Ende der sehr feuchten Wetterlage ab. (TT.com, APA)