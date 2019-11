Schneechaos, Fluten, Stromausfälle: Extreme Wetterlage in Osttirol

Lienz, Reutte — Starkregen und Schnee sorgen seit der Nacht auf Sonntag in Tirol, vor allem aber im seit Tagen wettergeplagten Osttirol, wieder für Chaos. Es stehen erneut Hunderte Helfer im Einsatz und in Alarmbereitschaft. Eine Wetterberuhigung ist laut ZAMG in den späten Abendstunden zu erwarten. In der Nacht auf Montag sollen die Niederschläge zur Gänze aufhören. „Aufgrund der Witterungsverhältnisse gestalteten sich die Erkundungs- und Einsatzflüge der Hubschrauber am heutigen Tag schwierig und waren nur sehr eingeschränkt möglich", so BH Olga Reisner in einer Landesaussendung am späten Nachmittag.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Für die Mitarbeiter der Tinetz herrschte in Osttirol wieder Hochbetrieb, am Nachmittag waren rund 2500 Haushalte ohne Strom. 90 Monteure gaben im ganzen Bezirk ihr Bestes, um die Stromversorgung wiederherzustellen, der Energieversorger sprach von einer Situation, "die wir noch nie hatten". Derzeit gibt es noch in den Gemeinden Untertilliach, Obertilliach, Innervillgraten, Außervillgraten, Kartitsch, Matrei i.O, Kals und St. Jakob i. D. unversorgte Haushalte. Weitere Informationen bietet die Tinetz auf ihrer Homepage.

Aktuelle Informationen Aktuelle Informationen zu den Straßensperren und zur Stromversorgung werden laufend unter www.tirol.gv.at/lienz eingepflegt. Informationen zur aktuellen Lawinensituation sind unter www.lawine.report zu finden.

Überflutungen bei Lienz, Lawine in Prägraten

Durch Lawinen oder Muren könnte es auch dazu kommen, dass einzelne Täler von der Außenwelt abgeschnitten sind. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) warnte jedenfalls vor einer „extremen Wettersituation". So regnete und schneite es in den vergangenen 48 Stunden bis Sonntag Früh stellenweise mehr, als in einem gesamten durchschnittlichen November.

Freibaggern vor dem Bahnhof in Lienz. - Oblasser

In Lienz gingen etwa 125 Millimeter in 48 Stunden nieder, wohingegen es in einem durchschnittlichen November sonst nur 91 Millimeter waren. Die Feuerwehren mussten am Sonntag Garagen, Keller und Häuser sowie landwirtschaftliche Flächen im Lienzer Talboden von den Wassermassen befreien. In Sillian gab es in den letzten zwei Tagen 110 Millimeter Niederschlagsmengen, in einem durchschnittlichen gesamten November sonst nur 86 Millimeter.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Mehr zum Thema Witterungsbedingte Probleme auch in Nordtirol: Kleinbus von Lawine erfasst

Im Prägratener Ortsteil Bobojach kam es gegen Mittag zu einem Lawinenabgang, der aber zum Glück glimpflich verlief. Verletzt wurde niemand. Die Experten der Wildbach- und Lawinenverbauung analysierten das Ereignis. Die Bewohner des Ortsteils wurden aus Sicherheitsgründen vorübergehend im Gemeindezentrum untergebracht, informierte Bezirkshauptfrau Olga Reisner.

Kurze Verschnaufpause am Samstag



Am Samstag gab es durch eine Wetterberuhigung eine kurze Verschnaufpause, die vor allem für Aufräumarbeiten genutzt wurde: „Der niederschlagsfreie Tag war wichtig, um dringende Reparatur- und Sicherungsarbeiten zu tätigen", so Reisner. Durch Helikopterflüge machten sich die Einsatzkräfte einen Überblick über die Situation. Auch wurden die Mitarbeiter der Tinetz an bestimmte Standorte geflogen, damit sie dort die wichtigen Reparaturarbeiten vornehmen konnten", so BH Reisner.

Sperren von Straßen und Zugstrecken, schulfrei am Montag

Aus Sicherheitsgründen bleiben auch am Sonntag zahlreiche Straßen gesperrt, darunter etwa die Felbertauernstraße von Matrei bis Mittersill, die B111 Gailtalstraße sowie die L25 Defereggentalstraße. Zudem wurde die B108 Felbertauernstraße zwischen Huben und Matrei auf Höhe Hofstelle Strimitzer-Brühlbrücke wegen Lawinengefahr gesperrt. Die B100 wurde wieder für den Verkehr geöffnet, es besteht aber Schneekettenpflicht. Eine Übersicht über die aktuellen Straßensperren gibt es auf der ÖAMTC-Homepage: ÖAMTC-Verkehrsservice

Schwer beschädigte Leitungen müssen auch am Samstag in Osttirol noch abgeschaltet bleiben. - Tinetz

Gesperrte Zugstrecken In Osttirol bleibt die Bahnstrecke im Drautal unterbrochen. Auch dort ist ein Schienenersatzverkehr aufgrund von Lawinengefahr nicht möglich.

unterbrochen. Auch dort ist ein Schienenersatzverkehr aufgrund von Lawinengefahr nicht möglich. Der Fernverkehr München — Verona verkehrt aktuell nur zwischen München und Innsbruck. Aufgrund der Schneefälle ist die Strecke auf italienischer Seite bei Franzensfeste unterbrochen . Da auch die Straßen in der Region teilweise gesperrt sind, kann auch kein Schienenersatzverkehr angeboten werden.

. Da auch die Straßen in der Region teilweise gesperrt sind, kann auch kein Schienenersatzverkehr angeboten werden. Die Außerfernbahn bleibt wegen Sturmschäden voraussichtlich bis Montagabend gesperrt.

Sicherheitsgründe sind es auch, die die Bildungsdirektion Tirol erneut dazu veranlassen, eine Schließung aller Pflichtschulen im Bezirk Osttirol für Montag zu empfehlen. Bereits am Freitag hatte es eine derartige Empfehlung gegeben. Damit soll eine mögliche Gefährdung der Schüler auf dem Schulweg vermieden werden, hieß es in einer Aussendung. Für die weiteren Tage wird die Situation neu bewertet.



Lawinenwarnstufe 4: „Große Gefahr"

Laut der ZAMG sind im Gebirge oberhalb von 1500 bis 2000 Meter 80 bis 100 Zentimeter Neuschnee zu erwarten. „Die Lawinensituation bleibt in diesem Bereich mit Lawinenwarnstufe 4 angespannt. Im hochalpinen Bereich können sich aufgrund des Neuschnees sowie dem zu erwartenden stürmischen Wind Schneebretter lösen. Aufgrund des starken Regens, der die Schneedecke durchfeuchtete, kann es im Bereich unter 1500 Metern zu Gleitschneelawinen kommen. Daher ist vom Aufenthalt abseits gesicherter Pisten nach wie vor unbedingt abzuraten", so Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol. Bereits in der Nacht auf Sonntag fielen in einigen Tälern bis zu 35 Zentimeter Schnee. Der Schneefall dürfte im Verlauf des Tages unterhalb von 1100 bis 1500 Metern in Starkregen übergehen.

Schneechaos auch in Südtirol

In Südtirol hatte sich die Lage am Samstag etwas beruhigt. 60 bis 70 Staats- und Landesstraßen waren noch gesperrt. Rund 11.000 Haushalte waren ohne Strom. In der Gemeinde Laas war auch die Trinkwasserversorgung ausgefallen. Die Berufsfeuerwehr musste deshalb Trinkwasser in die Gemeinde liefern. Das Land Südtirol warnte vor Lawinen und Gleitschneelawinen. Zu rechnen sei auch mit Baumstürzen, Steinschlägen und Rutschungen, kleinräumigen Überflutungen, Strom- und Kommunikationsausfällen sowie Verkehrsbehinderungen, hieß es. Nach einer überwiegend ruhigen, aber verregneten Nacht drohten Sonntagvormittag in vielen Teilen des Landes Muren und Erdrutsche. In Ritten und St. Pauls etwa könnte es zu Hangrutschen kommen. Ein großer Hang droht außerdem, auf die Brenner Staatsstraße abzurutschen.

Momentan sind etwa 30 große Straßen in Südtirol gesperrt, hinzu kommen zahlreiche Nebenstraßen. Am Vormittag wurde aus Sicherheitsgründen sogar die Brennerautobahn (A 22) zwischen Sterzing und Brixen in beide Richtungen gesperrt. Gegen 10 Uhr war dort auf Höhe Mauls eine Hochspannungsleitung umgestürzt. Etwa 12.500 Haushalte waren gegen Mittag noch ohne Strom, teilweise fiel auch das Mobilfunknetz aus. Aktuelle Straßensperren in Südtirol >> https://go.tt.com/2qXPvEy

Der Südtiroler Bevölkerung wurde dringend abgeraten, Autofahrten zu unternehmen. In jenen Ortschaften, in denen der Strom und die Telefonnetze ausgefallen waren, wurden die Feuerwehrhallen besetzt. Die Landesnotrufzentrale verzeichnete rund 230 Einsätze in den vergangenen Stunden. In Martell ging am Sonntagvormittag eine gewaltige Lawine nieder, die mehrere Häuser beschädigte. Das Dorf war von der Außenwelt abgeschnitten: Lawine in Martell im Video (rena, siha, TT.com)