Starker Schnee und Orkanböen in Osttirol: Schulen geschlossen

Lienz – Die angespannte Wetterlage hat sich Freitagfrüh in Osttirol erneut zugespitzt. In den Morgenstunden hat wieder starker Schneefall eingesetzt, auf den Bergen wehte zudem ein orkanartiger Sturm. Es ist bereits zu Schneeverfrachtungen gekommen, was unter anderem die Lawinengefahr wieder ansteigen lässt. Die Bildungsdirektion Tirol sah sich aufgrund der Wettersituation dazu veranlasst, den Pflichtschulen in Osttirol die Schließung zu empfehlen.

„Wir haben alle Vorsorgemaßnahmen getroffen und zahlreiche Einsatzkräfte in Bereitschaft oder im Einsatz“, erklärte Bezirkshauptfrau Olga Reisner nach einer Lagebesprechung der Bezirkseinsatzleitung. Derzeit stehen 80 Mann der Freiwilligen Feuerwehren und 70 Mann des Bezirksbauamts Lienz im Räumeinsatz. Dazu kommen noch 50 Sanitäter und Notärzte des Roten Kreuzes, 25 Polizisten und 20 ÖBB-MItarbeiteren sowie 15 Soldaten des Bundesheeres, die in Alarmbereitschaft stehen. Weiters versehen zehn Mitglieder der Bezirkseinsatzleitung ihren Dienst, 20 weitere sind ebenso in Bereitschaft wie 30 Bedienstete der Wildbach- und Lawinenverbauung und zehn Personen der Austrian Power Grid.

Lawinenreport Ab heute, Freitag, 17 Uhr, startet der tägliche Lawinenlagebericht unter www.lawine.report.

Lawinenwarnstufe 4

In Osttirol und entlang des Alpenhauptkamms herrscht derzeit die Lawinengefahrenstufe vier, wie Rudi Mair vom Lawinenwarndienst Tirol mitteilt. Skitouren und Variantenfahrten abseits gesicherter Pisten sollten unter allen Umständen vermieden werden. Erst am Samstag soll sich die Lage wieder etwas beruhigen. Mair sieht die Häufung von Niederschlagsereignissen und Niederschlagsmengen für das frühe Novemberdatum äußerst ungewöhnlich.

Seit Tagen herrscht in Osttirol für die Feuerwehren Ausnahmezustand. www.brunner-images.at

Schulen sollen Freitag geschlossen bleiben

Weil die Sicherheit der Schüler im Bezirk oberste Priorität hat, wurde in der Früh die vorübergehende Schließung aller Pflichtschulen im Bezirk empfohlen. Diese Empfehlung wurde in Absprache mit der Leiterin der Bildungsdirektion Ost getroffen. Die Schulleitungen vor Ort sind in der Früh informiert worden. Die Entscheidung über eine Schließung obliegt aber den jeweiligen Schulleitern. Schüler, die sich bereits in den Schulen befinden, werden beaufsichtigt, hieß es in einer Aussendung.

Ebenfalls bleiben heute alle sechs höheren Schulen geschlossen. Dazu ist eine Verordnung der Bildungsdirektion für Tirol an alle höheren Schulen des Bezirks Lienz ergangen. Die Entscheidung gilt vorerst nur für den Freitag. Für die Tage nach dem Wochenende wird die Situation neu bewertet. (TT.com)