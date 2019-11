Hohe Auszeichnung für Landecker Jugendarbeit

Wien, Landeck – Wie wirkt eigentlich Sprache? – Diese Frage stellte sich heuer die offene Jugendarbeit in Land­eck. In einer Veranstaltung im Alten Kino beschäftigten sich die Jugendlichen vor allem mit der Wirkung von Texten beim Zuhörer. Nun wurde das Projekt unter 136 Einreichungen ausgewählt und mit dem Österreichischen Jugendpreis in der Kategorie „Nationale Jugendarbeit“ ausgezeichnet. „Damit werden das gemeinnützige Engagement junger Menschen, die Fülle an Aktivitäten und die Leistungen der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit für die Öffentlichkeit sichtbar gemacht“, erklärte Jugendministerin Ines Stilling bei der Preisverleihung in Wien. Insgesamt 23 Initiativen wurden in diesem Jahr vor den Vorhang geholt.

Der Preis wird 2019 erst zum vierten Mal verliehen. Es sei aber bereits das zweite Mal, dass die offene Jugendarbeit in Landeck diese Auszeichnung entgegennehmen darf, erklärt der Leiter der Jugendarbeit, Norbert Zangerl.

Beim Projekt im Alten Kino Landeck haben die Jugendlichen nicht nur eigene Texte vorgetragen, es wurden auch Rap-Texte analysiert und diskriminierende Sprache unter die Lupe genommen. „Jugendliche sollten bekräftigt werden, sich mit ihrer Sprache und ihren Ausdrucksformen zu beschäftigen“, erklärt Zangerl die Idee hinter dem Projekt. (mr)