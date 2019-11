Plastikmüll aus dem Westen landet auch in Tofu

Nach der Weigerung Chinas, weiter Müll aus westlichen Ländern zu importieren, hat zuletzt auch Indonesien Einschränkungen angekündigt. Derzeit landet in dem südostasiatischen Land allerdings noch so viel Plastikmüll wie nie zuvor. Der Müll aus dem Westen landet in Form giftiger Chemikalien auch in der Nahrungskette, so zum Beispiel im Tofu.