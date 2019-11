Tausende Geschenke für mittellose Familien: „Mountain Santa“ lebt weiter

Harlan County – Im Haus der Howards in Harlan County stapeln sich verpackte Geschenke und Kartons mit Spielzeug bis unter die Decke. Man könnte meinen, der Weihnachtsmann hat in diesem verschlafenen Nest im US-Bundesstaat Kentucky eine Zweigstelle eröffnet. Und so weit entfernt von der Wahrheit ist das gar nicht.

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit startet der „Mountain Santa“ von hier aus seine Mission. Das Ziel ist klar: Tausende Packerln sollen an bedürftige Kinder und Familien in der Region verteilt werden.

Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Vor 44 Jahren rief Mike Howard die Aktion ins Leben. Jahr für Jahr reiste er als „Mountain Santa“ verkleidet herum und brachte die Geschenke mittellosen Familien. Anfang 2018 verstarb Mike an den Folgen einer Krebserkrankung. Acht Monate später verstarb auch seine Ehefrau, die stets fleißig mitgeholfen hatte.

Bis zu 3500 Packerln werden ausgeliefert

Um die Familientradition und den Geist seiner Eltern am Leben zu halten, ist Sohn Jordan in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Heuer übernimmt er die Herkules-Aufgabe zum zweiten Mal – unterstützt von einigen Familienmitgliedern. „Wir haben aktuell etwa 1000 Geschenke beisammen“, sagte er Mitte November dem lokalen Fernsehkanal wymt. Howard rechnet damit, dass heuer vor Weihnachten bis zu 3500 Packerln verteilt werden können. Die Spielzeuge werden vor allem von Leuten aus der lokalen Gemeinschaft in Harlan County gespendet.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

„Es ist ein unbeschreibliches Gefühl“, sinniert Jordan Howard über die „Mountain Santa“-Tradition. „Man würde nicht meinen, dass eine Community so zusammenkommen kann und das immer weiter macht. Es ist einfach faszinierend“. (siha, TT.com)