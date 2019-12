“Kinder-Sommi-Uni“ in Lienz: Diplome für die Fleißigsten

Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 16 Jahren waren heuer zum dritten Mal zur Teilnahme an der „Kinder-Sommer-Uni" am Campus Technik Lienz eingeladen. Die fleißigsten 26 haben aus den Händen von Bürgermeisterin Elisabeth Blanik und Uni-Standortleiter Fadi Dohnal Diplome erhalten. Immerhin haben sie sich nicht nur an einem der Workshops, sondern an gleich vier oder noch mehr beteiligt. Der beliebteste Kurs war auch heuer wieder „Lego WeDo 2.0 Roboter bauen und mit dem iPad programmieren". „Ich freue mich über den steigenden Anteil der Mädchen", meinte Blanik. Die Vorbereitungen für 2020 laufen bereits. (agu)

