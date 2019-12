Unerträglicher Donner beim Perjentunnel: Anrainer räumen Wohnhaus

Von Helmut Wenzel

Stanz bei Landeck – Nicht im eigenen Haus, sondern in einem Hotel hat Familie Rinner, Anrainer beim Westportal des Perjentunnels II, kürzlich einige Tage verbracht – in Absprache und auf Kosten der Asfinag. „Es reicht. Die Belastung ist für uns unerträglich geworden.“ So bringt Zahnarzt Alexander Rinner die Situation in seinem Wohnhaus auf den Punkt. Das Objekt befindet sich etwa 60 bis 70 Meter Luftlinie vom Tunnelportal entfernt. „Man hört und spürt Schwingungen wie bei einem Donnergrollen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wir können kaum noch schlafen.“