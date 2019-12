Jäger erschoss „betrunkenen“ Waschbären vom Erfurter Weihnachtsmarkt

Erfurt – Noch am Sonntag wurde gerätselt: Was war los mit dem offensichtlich orientierungslosen Waschbären, der über den Erfurter Weihnachtsmarkt torkelte? Hatte er zu viel an weggeworfenen Glühwein-Bechern genippt?

Das Tier sei „offensichtlich alkoholisiert“ gewesen, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa. Man habe es in ein Tierheim gebracht. Inzwischen stellt sich der Sachverhalt etwas anders dar: Der Waschbär sei nicht gerettet, sondern erschossen worden, berichtet der MDR Thüringen unter Berufung auf einen Tierheim-Sprecher.

Begründung: „Das Tier ist eine Plage“

Der Waschbär sei erschöpft gewesen und habe sich am Samstagmittag vor dem Erfurter Rathaus unter einem Mülleimer ausgeruht. Später habe er sich aufgerappelt und sei verwirrt durch die Gegend gelaufen. Ein Security-Mitarbeiter des Weihnachtsmarktes habe ihn auf den Stufen eines Hauseingangs gefunden und die Feuerwehr alarmiert.

Wie das Tierheim auf seiner Facebook-Seite mitteilte, soll daraufhin der Stadtjäger den Waschbären bei der Feuerwehr abgeholt und dann erschossen haben. Bei Twitter entbrannte daraufhin eine hitzige Debatte über den Tod des Tieres. Als Begründung des Jägers gab das Tierheim zu Protokoll: „Der Waschbär ist eine Plage.“ Der Facebook-Post wurde mittlerweile gelöscht.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Waschbären stehen in Deutschland nicht unter Naturschutz, sie dürfen gejagt werden. Allerdings dürfen sie nicht in Städten und Gemeinden getötet werden. Im Jagdjahr 2017/2018 wurden laut Deutschem Jagdverband bundesweit 172.549 Waschbären getötet. (TT.com)