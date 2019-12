„Es braucht mehr leistbares Wohnen und Platz für Neues“

Innsbruck – Seit dem Jahr 2016 gibt es in Tirol eine Präventionsstelle für Delogierungen. Vom Land Tirol beauftragt, kümmert sich der Verein für Obdachlose seitdem um Menschen, die aufgrund von Mietrückständen vom Verlust einer Wohnung bedroht sind. Dass das gar nicht so wenige sind, zeigen die Zahlen: Waren im Jahre 2018 insgesamt 512 Haushalte allein in Innsbruck von einer drohenden Delogierung betroffen, waren es heuer bis dato 569 – in diesen Familien lebten 852 Erwachsene und 560 Kinder.

TT-Exklusiv-Artikel Dieser Exklusiv-Artikel ist bis 13.00 Uhr nur für TT-Abonnenten verfügbar. Nach 13:00 Uhr kann dieser Artikel von allen Nutzern gelesen werden, die sich kostenlos auf tt.com registriert haben. Jetzt anmelden Sie sind kein TT-Abonnent und wollen den Artikel trotzdem sofort lesen? Mit einem TT-ePaper Testabo können Sie auch auf Exklusivartikel bereits vor 13:00 Uhr zugreifen. Ihr Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt kostenlos testen