150 Kinder krank: Grippewelle legt Schule in Innsbruck lahm

Innsbruck – Nachdem am vergangenen Freitag eine Volksschule in Igls vorübergehend geschlossen werden musste, hat es nun auch die Schüler der Volksschule Angergasse in Innsbruck erwischt: 150 der insgesamt 250 Kinder sind an Influenza erkrankt. Die Landessanitätsdirektion hat deshalb fünf schulfreie Tage empfohlen, teilte das Land am Montag mit. Bis einschließlich kommenden Freitag soll kein Unterricht stattfinden.

An der Schültür wird auf die vorübergehende Schließung hingewiesen. - Thomas Böhm / TT

Seit vorletzter Woche seien in Tirol Influenza-Viren nachgewiesen worden, berichtete Anita Luckner-Hornischer, Impfexpertin des Landes. „Um sich und das Umfeld bestmöglich zu schützen, gilt es, eine Grippe-Impfung in Anspruch zu nehmen“, empfahl sie. Auch wenn viele bereits erkrankt seien, mache eine Impfung noch Sinn. „Wir stellen fest, dass eine Grippewelle im Anrollen ist, die auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb haben kann. Wer an Influenza erkrankt, soll unbedingt zuhause bleiben und sich ordentlich auskurieren“, so Luckner-Hornischer weiter.

Vor allem für Risikogruppen wie schwangere Frauen, Personen rund um Neugeborene und Säuglinge, Personen ab 50 Jahren und chronisch kranke Menschen sowie stark übergewichtige Personen sei eine Impfung nach wie vor die beste Lösung.

Auch Igler Schule wegen 73 Erkrankungen zu

Kinder seien laut Luckner-Hornischer seltener geimpft, weshalb sich die Viren rascher verbreiten. In Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen und innerhalb der Familie komme es deshalb – bei nicht geimpften Personen – oft schnell zu weiteren Ansteckungen. Neben einer Impfung helfe auch häufiges Händewaschen und das Husten und Niesen in Taschentücher oder Ellenbeuge, um einer Infektion vorzubeugen.

Eine Volksschule im Innsbrucker Stadtteil Igls muss voraussichtlich noch bis Mittwoch geschlossen bleiben. Mehr als die Hälfte der 119 Schüler und sechs Lehrpersonen sind dort an Grippe erkrankt. (TT.com)