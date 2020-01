Hund „Motte“ nach einer Nacht im Bohrloch in Kirchberg gerettet

Ein kleines Wunder hat sich am Montag in Kirchberg zugetragen. Hund „Motte", der bereits am Sonntag ausgebüxt war, konnte aus einem Bohrloch geborgen werden. Das Tier hatte die Nacht darin verbracht. Sturz und Bergung überstand es unversehrt.

"Motte" hat den Sturz und die Bergung unverletzt überstanden. - ZOOM.TIROL

„Die deutschen Besitzer hatten schon am Sonntag in den sozialen Netzwerken nach dem Hund gesucht", erzählt Christoph Schipflinger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kirchberg. „Ich habe ihnen geschrieben, wie sie sich verhalten sollen. Eine große Suchaktion zu starten, wäre bei einem Hund nach so kurzer Zeit übertrieben gewesen." Am Montag hätten die Urlauber „Motte" schließlich in dem rund 20 Zentimeter breiten und zwei Meter tiefen Loch entdeckt, das sich auf einem Feld außerhalb des Ortskerns befand. „Wir haben das Bohrloch mit Brettern abgespreizt, damit es nicht einfällt und die Erdmassen den Hund töten. Nach einer Viertelstunde kam uns ein Bagger zu Hilfe. Etwa drei Viertel der Erde haben wir so abgegraben und dann per Hand weitergemacht", sagt Schipflinger.

Nach etwa anderthalb Stunden sei das Tier schließlich befreit gewesen und habe seinen überglücklichen Besitzern übergeben werden können. „Der Hund war unverletzt", berichtet der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr. Im Loch habe er es warm gehabt. Warum sich das Bohrloch auf dem Feld befand und wieso es nicht abgedeckt war, weiß Schipflinger allerdings nicht. (bfk)