Immer dem Stern nach: Wieder Tausende Könige in Tirol unterwegs

Innsbruck, Grinzens — Die Sternsinger bestehend aus den Heiligen Drei Königen Caspar, Melchior und Balthasar und dem Stern kennt in Tirol jedes Kind. Die Aktion läuft seit 1954 erfolgreich, auch wenn es in manchem Jahr schwieriger ist, genügend Kinder zu finden. Was aber motiviert junge Menschen, in den Ferien nicht auszuspannen, sondern etliche Kilometer in den Dörfern zurückzulegen?

„Es ist eine tolle Gemeinschaft, die meisten Leute warten auch schon auf uns", sagt die elfjährige Lena. Die Menschen schätzen den Brauch, das zeigt sich nicht nur an den großzügigen Spenden, sondern auch an den Süßigkeiten, die sie bereithalten. Lena wird an drei Tagen unterwegs sein, da die kursierende Grippe auch so manche Königin und so manchen König ans Bett gefesselt hat.

Der Jüngste im Bunde heißt Johannes Windischer. Er ist fünf Jahre alt. - Vanessa Rachlé / TT

Lokalaugenschein in Grinzens: Freitagnachmittag ziehen die Königinnen und Könige nach eifrigem Proben erstmals los. Ihre Gewänder haben sie ausgesucht und mit Zetteln versehen, sodass jeder die richtigen Stücke findet.

Für die Sternsinger ist auch sehr wichtig, dass sie mit ihrem Einsatz dafür sorgen können, dass es benachteiligten Kindern besser geht. Heuer werden Projekte in Kenia unterstützt. Im Mukuru-Slum leben rund 700.000 Menschen auf engstem Raum. Immer wieder drohen Brände bei Hitzephasen oder Überschwemmungen durch starken Regen.

Weil Kanalisation und Müllbeseitigung fehlen, werden Menschen durch Erreger verseucht. Kaum jemand kann sich medizinische Versorgung leisten, es mangelt an guter Bildung und Arbeitsplätzen. Kinder leiden besonders unter Armut. 60.000 von ihnen leben in Nairobi auf der Straße. Ein Schulbesuch ist oft nicht gewährleistet. Sie müssen betteln. Die Partnerorganisation MPC versorgt sie mit Nahrung, Kleidung und sorgt für medizinische Betreuung. Sie betreibt sechs Schulen.

Die Sternsingeraktion hat 2019 um fast 150.000 Euro mehr eingebracht als 2018. Von rund 85.000 Sternsingern wurden österreichweit über 17,61 Millionen Euro gesammelt. 2018 waren es 17,46 Millionen gewesen. Lena hofft, dass es heuer wieder eine Steigerung gibt. In Grinzens wird das Ergebnis bei der Messe am Dreikönigstag bekannt gegeben — spannend! (pla)