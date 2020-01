Die Dreikönig-Perchten bringen in Alpbach Glück

Von Florian Haun

Alpbach – Traditionell ziehen jedes Jahr vor dem 6. Jänner in den Gemeinden die Sternsinger von Haus zu Haus. Neben diesem bekannten Brauch gibt es aber in den Gemeinden Alpbach, Angerberg, Mariastein sowie in einigen Dörfern im hinteren Zillertal die „Dreikönig-Perchten“. Sie besuchen mit Besen, Glocken, Weihrauch und Weihwasser die Bewohner der Häuser. So wollen sie diese vor Unglück bewahren und die bösen Geister „hinauskehren“.

Eine Hochburg dieses Brauches ist nach wie vor die Gemeinde Alpbach. Bereits am späten Nachmittag waren heuer wieder viele Kindergruppen unterwegs. Am Abend folgten dann die Erwachsenen.

In Alpbach werden die Verkleideten „Perchtl“ genannt. Werner Moser, der seit über 25 Jahren selbst als Dreikönig-Percht unterwegs ist, weiß über die Entstehung zu erzählen. So stammt der Brauch aus uralten Zeiten. „Früher war die Perchtl immer eine Frauengestalt“, erklärt Moser.

Daher ziehen sowohl Frauen als auch Männer an diesem Tag entweder ein Dirndl oder ein Kassettl an und setzen einen mit viel Hanf bedeckten Stroh- oder Kassettlhut auf, um nicht erkannt zu werden.

Manche nähen auf ihre Kleidung auch noch ein wenig Hanf auf. Oberstes Gebot ist es seit jeher, keinen Laut von sich zu geben, um beim Treiben anonym zu bleiben.

Nach Anbruch der Dunkelheit ziehen dann die Verkleideten von Haus zu Haus, um mit ihren Besen die bösen Geister auszukehren. Im Gegensatz zu den Bräuchen in Angerberg und im Zillertal machten die „Alpbacher Perchtl“ ihre Runde auch früher nie in der Absicht, Essen zu bekommen, aber einem Schnapserl oder frischen Nudeln von den Bauern waren die „Perchtl“ natürlich auch nicht abgeneigt.

Obwohl es keinen Verein für den Brauch gibt, sind in Alpbach immer sehr viele Gruppen unterwegs. Doch nicht überall sind die prächtig verkleideten Gestalten willkommen, wie zu erfahren ist. Da nicht jeder mit dem Brauch vertraut ist, besuchen sie überwiegend Bauernhäuser oder traditionsbewusste Familien und natürlich auch Gasthäuser. Als Dank für ihre Tat bekommen sie auch heutzutage noch Nudeln, eine Suppe mit Würstel oder ein Schnapserl und die Kinder Schokolade. Manchmal werden die Kleinen bei ihrer ersten Runde von Erwachsenen begleitet, die ihnen den Brauch näherbringen.