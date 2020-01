Bergwacht Reutte zeigt Verstöße rigoros an

Das neue Jahr ist gerade einmal ein paar Tage alt und schon hagelt es Anzeigen von Seiten der Reuttener Bergwacht. „Angefangen hat es bereits in der Silvesternacht", erklärt der Bezirksleiter der Bergwacht, Albert Kerber. „Da wurde am Säulinghaus in Pflach der Briefkasten heruntergerissen. Nur wenig später meinte jemand, mit seinem Fahrzeug in den Säulingwiesen Rallye fahren und die Grasnarbe stark beschädigen zu müssen. Das fällt unter Feldfrevel und wurde von uns umgehend gemeldet." Auch am Waldrastlift in Ehenbichl habe jemand die Skipiste mit einem Geländewagen befahren. Die Spurenlage sei eindeutig. „Das verstößt gegen das Naturschutzgesetz", weiß Kerber, der auch diesen Gesetzesverstoß meldete.

Mit einem Fall von wiederholter illegaler Müllentsorgung haben es die Naturschutzorgane im Bereich Wängle und Lechaschau zu tun. Seit Wochen werden immer wieder Gegenstände wie ausgemusterte Elektrogeräte und anderer Unrat am Wegrand entsorgt. Jetzt wurde der Verstoß gegen das Abfallwirtschaftsgesetz bei der BH Reutte angezeigt. Dem nicht genug, wurde auch die Bergwacht-Hütte am Hahnenkamm Zielscheibe von Vandalen. Unbekannte haben am vergangenen Wochenende die Wand der Holzhütte mit Farbe beschmiert. „Mir stellt sich da schon auch die Frage, welcher Tourengeher oder Skifahrer eine Spraydose dabeihat", schüttelt Kerber den Kopf. Auch dieser Vorfall wurde von Kerber umgehend an der BH Reutte angezeigt. (Simone Tschol)

