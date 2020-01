Wörgler Kameraden begrüßten 2020

Die Anforderungen an die Vereine ändern sich und so ist es auch bei der Kameradschaft Wörgl, wie Präsident Hermann Hotter beim Neujahrsempfang in Wörgl betonte. Gegründet wurde der Kameradschaftsbund, um den Kriegsheimkehrern eine Hilfe zu geben. Mittlerweile geht es den Kameraden unter anderem darum, ein Anker für all jene zu sein, die alleine sind und die Unterstützung anderer bedürfen. Zudem bringt sich die Vereinigung bei vielen Veranstaltungen des öffentlichen Lebens ein, wie Bürgermeisterin Hedi Wechner in ihrer Rede betonte. „Ihr bekennt Farbe, auch wenn das nicht immer angenehm ist“, bedankte sich Wechner. NR Josef Hechenberger und die beiden LA Barbara Schwaighofer und Alois Margreiter beteuerten daher, dass die Kameradschaft absolut zeitgemäß sei und sie deshalb gerne Mitglied dieses Vereins seien. (be)

