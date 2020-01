Mit viel Elan in Schwaz und Jenbach ins neue Jahr

Schwaz, Jenbach – Rückblicke, Ausblicke und Ehrungen. Unter diesem Motto standen am Donnerstag in Schwaz und Jenbach die Neujahrsempfänge der Gemeinden.

„Der Investitionsschwerpunkt lag bei uns im Straßenbau, der Trinkwasserversorgung und der Abwasserbeseitigung“, sagte Jenbachs Bürgermeister Dietmar Wallner. Er kündigte den Spatenstich für das Parkhaus am Jenbacher Bahnhof für heuer an. 190.000 € muss Jenbach für das 11,7-Millionen-Projekt zahlen, 350.000 € kommen durch den Umbau der Bahnhofstraße und den Rückkauf eines Grundstücks dazu. In den Umbau der unteren Achenseestraße fließen 4,15 Mio. €, 850.000 € an GAF-Mitteln fließen als Landesförderung in das Projekt. 17 Ehrungen standen am Programm. Neben Ehrenzeichen für Sportler und Vereinsfunktionäre wurde auch das Sozialehrenzeichen an fünf verdiente Bürger verliehen. Den Ehrenring der Marktgemeinde erhielt Erich Rainer.

Über 440 Gäste folgten in Schwaz der Einladung von Bürgermeister Hans Lintner ins SZentrum. Auch Lintner gab einen Ausblick auf diverse Bauvorhaben 2020. Gespannt sein darf man auf die Studie 2040, die im März präsentiert werden soll. Ob Lintner 2040 wohl immer noch Schwazer Bürgermeister ist, und wer als sein Nachfolger in Frage käme, darüber spekulierten Peter Hörhager und Elisabeth Treichl in ihrem traditionellen Polit-Sketch, in dem sie sich am Ende mit türkisen Koffern nach Ibiza verabschiedeten. Das Verdienstzeichen der Stadtgemeinde Schwaz erhielten Dietmar Brutter und Susanne Windisch. (TT, ad)

Peter Hörhager und Elisabeth Treichl sorgten für Lacher. - Stadtmarketing