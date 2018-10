Ebola: WHO-Experten entscheiden über Gesundheitsnotstand

Kinshasa, Genf – Aus Sorge über eine katastrophale Ausbreitung des Ebola-Virus in Zentral- und Ostafrika hat WHO den Notfallausschuss angerufen. Elf Experten wollten am Mittwoch entscheiden, ob ein „internationaler Gesundheitsnotstand“ ausgerufen werden soll. Die Telefonkonferenz findet unter der Leitung des Züricher Spezialisten für ansteckende Krankheiten, Robert Steffen, statt. Die Entscheidung wurde nicht vor 19 Uhr erwartet.

Bei einem Gesundheitsnotstand kann die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, besondere Maßnahmen in dem betroffene Land und in Nachbarländern empfehlen. Das können beispielsweise intensivere Kontrollen an Grenzen sein. Ebola ist ein hämorrhagisches - mit Blutungen einhergehendes - Fieber und hoch ansteckend.

Im Osten des Kongos an der Grenze zu Uganda und Ruanda sind seit Beginn des Ebola-Ausbruches Anfang August zwar Hunderte Nothelfer im Einsatz, um die Ausbreitung einzudämmen. Sie werden aber immer wieder durch neue Rebellenkämpfe behindert. Mehr als 200 Menschen haben sich aller Wahrscheinlichkeit mit dem Virus angesteckt. In 181 Fällen wurde es definitiv nachgewiesen. 140 Menschen starben. (APA/dpa)