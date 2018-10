Autos erfasst: Mehrere Murenabgänge am Brenner und im Zillertal

Wipptal – Nach mehreren Murenabgängen durch die heftigen Regenfälle waren am Sonntagabend alle Verkehrsverbindungen am Brenner zwischen Nordtirol und Südtirol unterbrochen. Sowohl die Autobahn als auch die Brenner-Staatsstraße waren zwischen der Grenze und Sterzing gesperrt. Zudem musste Bahnstrecke nach einem weiteren Murenabgang gesperrt werden. In der Nacht auf Montag sollte auf der Autobahn ein Fahrstreifen pro Richtung wieder freigegeben werden. Auch die Züge sollen am Montag wieder planmäßig fahren.

Eine Mure hatte am Sonntagabend gegen 18.40 Uhr auf der Nordspur der A22 etwa fünf Kilometer vom Brenner entfernt sechs Autos erfasst. Wie durch ein Wunder gab es nur einen Leichtverletzten.

Auf der Südtiroler Brennerautobahn erfasste eine Mure insgesamt sechs Auto. - Dolomiten/stol.it

Murenabgänge im Valsertal und Zillertal

Auch im hinteren Valsertal ab Padaun musste nach Hangrutschen die Straße gesperrt werden. Im Zillertal und im Tuxertal gingen am Sonntagabend ebenfalls mehrere Muren ab.

In Finkenberg wurde die Gemeindestraße in Richtung Kraftwerk Bösdornau verlegt, auch die Landesstraße musste ab Finkenberg gesperrt werden, dafür wurden die Lawinenschranken geschlossen. Im Bereich der Avia Tankstelle wurde ein Auto von einer Mure erfasst. Verletzt wurde niemand.

Auf der Schlegeis Alpenstraße nach dem Ortsende von Ginzling ging ein Bach über die Ufer und verlegte die Straße mit Schlamm und Geröll. Hier musste die Straße ebenfalls gesperrt werden.

Tuxertal kurzzeitig abgeschnitten

Zahlreiche Urlauber und Einheimische waren im Tuxertal am Sonntag zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten. Die Tuxer Landesstraße konnte in den Nachtstunden wieder freigegeben werden. (TT.com)

Nur noch Wasser und Geröll: Am Abend spitze sich die Situation wie hier in Tux dramatisch zu. - ZOOM.TIROL