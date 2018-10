Chaos in Südtirol: Schnalstal abgeschnitten, Häuser evakuiert

Brenner – Nicht nur in Osttirol, auch in Südtirol herrschte am Montag Ausnahmezustand: Bereits am Nachmittag wurde die höchste Alarmstufe Rot ausgerufen, abends war die Situation dann vielerorts dramatisch: So mussten laut dem Nachrichtenportal stol.it kurz vor 21 Uhr sämtliche Straßen ins und aus dem Schnalstal gesperrt werden. Auch die Straße nach Katharinaberg wurde vorläufig gesperrt.

Gader trat über die Ufer

In Pflaurenz bei St. Lorenzen trat gegen 20 Uhr die Gader über die Ufer, die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung eilten zum Großeinsatz. Mehrere Gebäude in Ufernähe mussten evakuiert werden.

Auch im Burggrafenamt griff Unwetterchaos um sich. Zahlreiche auf die Straße stürzende Bäume sorgten dafür, dass die Gampenstraße zwischen Naraun und Lana vorläufig gesperrt werden musste. Pawigl wurde zudem von der Außenwelt abgeschnitten.

Auch im Passeiertal wurden mehrere Ort von der Außenwelt abgeschnitten. Sowohl die Straßen nach Stuls, als auch jene nach Rabenstein wurde gesperrt. Vielerorts hatten Südtiroler außerdem mit Stromausfällen zu kämpfen. (TT.com)