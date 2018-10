Föhnsturm fegt über Tirol hinweg: Straßen und Zugstrecken gesperrt

Innsbruck — Der starke Föhn hat erste Spuren in Tirol hinterlassen. Vom Ober- bis ins Unterland mussten die Feuerwehren wegen Sturmschäden ausrücken. Bäume stürzten um, blockierten Straßen und legten Bahnstrecken lahm.



Am Dienstagmorgen waren folgende Bahnverbindungen unterbrochen:

Brennerbahnstrecke zwischen Innsbruck und Matrei am Brenner. Die Oberleitung beider Gleise wurde von umstürzenden Bäumen auf etwa 800 Metern Länge beschädigt. Die Reparaturarbeiten laufen, starke Sturmböen behindern diese aber. Voraussichtlich werden die Arbeiten bis in den Abend dauern. Zwischen Matrei und Brenner verkehren die Züge planmäßig.

zwischen Innsbruck und Matrei am Brenner. Die Oberleitung beider Gleise wurde von umstürzenden Bäumen auf etwa 800 Metern Länge beschädigt. Die Reparaturarbeiten laufen, starke Sturmböen behindern diese aber. Voraussichtlich werden die Arbeiten bis in den Abend dauern. Zwischen Matrei und Brenner verkehren die Züge planmäßig. Arlbergbahnstrecke zwischen Landeck-Zams und Bludenz. Die Strecke ist ab 10.30 Uhr wieder frei.

Auch etliche Straßen sind am Vormittag gesperrt:

B182, Brenner-Straße , zwischen Gries und Brennersee: Sperre nach Sturmschäden. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

, zwischen Gries und Brennersee: Sperre nach Sturmschäden. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. B186, Ötztal-Straße , zwischen Sölden und Huben: Sperre nach einem Felssturz. Es gibt keine Ausweichmöglichkeit!

, zwischen Sölden und Huben: Sperre nach einem Felssturz. Es gibt keine Ausweichmöglichkeit! Gschnitztalstraße (L10) zwischen Trins und Gschnitz

(L10) zwischen Trins und Gschnitz Valser Straße (L230) ab Kilometer 1,9 in beiden Richtungen. Es gibt keine Umleitung!

(L230) ab Kilometer 1,9 in beiden Richtungen. Es gibt keine Umleitung! Venter Landesstraße (L240) zwischen Zwieselstein und Vent wegen Lawinengefahr

(L240) zwischen Zwieselstein und Vent wegen Lawinengefahr Plansee Landesstraße (L255) zwischen Breitenwang und Staatsgrenze Ammer Sattel wegen Sturmschäden

(L255) zwischen Breitenwang und Staatsgrenze Ammer Sattel wegen Sturmschäden Kienburger Straße (L393) zwischen Huben und St. Johann im Walde, Behinderungen wegen Sturmschäden

Windböen mit 109 Stundenkilometern in Bichlbach

Besonders auf den Bergen gab es in der Nacht auf Dienstag verbreitet Orkanböen. Vereinzelt wie etwa auf dem Hochschwab wurden sogar Spitzen von 200 km/h erreicht, am Patscherkofel waren es 133 km/h, am Brunnkogel 124 Stundenkilometer.

Aber auch in vielen Tälern und im Flachland gab es Sturmböen. Die stärkste Windspitze in den Tallagen wurde in Vorarlberg gemessen: In Schröcken hatte eine Orkanböe 122 km/h. Aber auch in Tirol wehte der Wind heftig. Spitzenreiter war hier Bichlbach mit Spitzen-Windgeschwindigkeiten von 109 Stundenkilometern. (TT.com)