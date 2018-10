Aufräumen in Osttirol: „Bezirk von allen Seiten wieder gut erreichbar“

Lienz - In Osttirol sind am Mittwoch die Aufräumarbeiten voll angelaufen. „Erkundungsflüge und Schadensfeststellungen stehen heute auf der Tagesordnung bei uns. Viele Straßen gehen heute im Laufe des Tages auf. Somit ist Osttirol von allen Seiten wieder gut erreichbar", berichte die Lienzer Bezirkshauptfrau Olga Reisner am Mittwoch.

Nach wie vor stehen hunderte Einsatzkräfte im ganzen Bezirk Lienz im Einsatz, um Straßenabschnitte und Hänge zu sichern, Murenmaterial zu beseitigen und Baumwurf zu entfernen.

Hunderte Baumstämme blockieren Verkehrswege in Osttirol und werden mit großem Engagement und viel Aufwand von Osttirols Feuerwehrleuten fachgerecht geräumt. - Bezirksfeuerwehrverband

Hunderte Haushalte noch ohne Strom

In den Morgenstunden waren nach wie vor über 800 Haushalte ohne Strom. Die Experten der Tinetz arbeiteten mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Versorgung. Gegen 9 Uhr waren laut Angaben der Tinetz 36 Trafostationen in elf Gemeinden unversorgt. Die Aufräumarbeiten hatten sich für die Störtrupps tags zuvor unter anderem wegen der Straßensperren und der teils schweren Erreichbarkeit der Trafostationen schwierig gestaltet.

Am Dienstag wurde - wo dies möglich war - trotz Sturms auf die Unterstützung von Hubschraubern zurückgegriffen. In Osttirol waren insgesamt 60 Monteure im Einsatz. Dienstagfrüh waren zudem zusätzlich Kräfte vom Stützpunkt in St. Johann zur Unterstützung nach Lienz verlegt worden.

Betroffen von Stromausfällen waren Mittwochmittag noch die Gemeinden Ainet, Außervillgraten, Heinfels, Innervillgraten, Kals am Großglockner, Matrei in Osttirol und Untertilliach.

Vielerorts sind Osttirols Feuerwehren damit beschäftigt, Verkehrswege von Windwurf und Murenmaterial zu räumen und abzusichern. - Bezirksfeuerwehrverband

Zugstrecke Spittal-Lienz ab Donnerstag wieder offen

Die gesperrte Bahnstrecke von Spittal/Drau nach Lienz wird laut ÖBB ab Donnerstag wieder in Betrieb genommen. Bis dahin verkehren Busse als Ersatz.

Wer von Lienz weiter nach Innichen will, muss allerdings auch noch bis zum Wochenende Ersatzbusse nehmen, auf dieser Strecke haben am Mittwoch Gleisbauarbeiten begonnen, die bis Sonntag andauern sollen.

Schäden in Millionenhöhe

Die Unwetter, die in der Nacht auf Dienstag über Osttirol gezogen waren, verursachten massive Schäden. Laut einer ersten Schätzung des Landes dürften diese in die Millionen gehen.

Vor allem die Straßeninfrastruktur, Verbauungsmaßnahmen vieler Bäche und Flüsse sowie die Jausenstation Galitzenklamm bei Amlach waren besonders schwer betroffen. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hatte bei einem Lokalaugenschein finanzielle Unterstützung zugesagt. (TT.com)