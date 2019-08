Gewaltige Kohlenmonoxid-Wolke durch Brände im Amazonasgebiet

Brasilia — Eine Simulation der NASA zeigt deutlich, welch enorme Schadstoffbelastung die Brände im Amazonasgebiet derzeit erzeugen. In einer Höhe von 5500 Metern misst ein Forschungssatellit der US-Weltraumbehörde die Kohlenmonoxid-Konzentration. Und diese ist vor allem über den Brandherden in Brasilien, Bolivien und Paraguay alarmierend.

Auf der bereits am Wochenende veröffentlichten Animation, die Daten von 8. bis 22. August darstellt, wird ersichtlich, dass die Menge an gesundheitsgefährdendem Kohlenmonoxid (CO) über dem Amazonasgebiet kontinuierlich steigt — in der Darstellung ist dies durch eine anschwellende rote Wolke ersichtlich, die sich immer weiter ausdehnt.

Die grüne Farbe in der Animation zeigt Konzentrationen von ungefähr 100 parts per billion by volume (ppbv) an, Gelb ungefähr 120 ppbv und Dunkelrot etwa 160 ppbv. Die mittlere Konzentration von Kohlenmonoxid in der Erdatmosphäre beträgt etwa 90 ppbv, auf der Südhalbkugel sind es 50 ppbv.

Rauchgase belasten viele Brasilianer

In der Höhe der NASA-Messungen hat das Gas zwar keinen direkten gesundheitsschädlichen Einfluss auf den Menschen, jedoch können es gewisse Wetterlagen und Winde nach unten befördern. In Bodennähe kann es die Luftqualität stark verringern.

Bereits zahlreiche Menschen in Brasilien mussten in den letzten Wochen wegen des Einatmens von Rauchgasen — zu denen eben auch Kohlenmonoxid gehört — in medizinische Behandlung. Dichte Rauchschwaden zogen in den stark betroffenen Bundesstaaten Roraima und Rondônia durch die Städte. Selbst im mehr als 2000 Kilometer entfernten Sao Paulo hatte der Rauch den Himmel verdunkelt. (TT.com)