Schäden an der Bahnstrecke im Pustertal sind massiv

Von Christoph Blassnig

Assling – Die Unwettertage im November haben in Osttirol nachhaltige Spuren hinterlassen. Auch die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) sind massiv betroffen. „Ich bin verantwortlich für die Strecke und 35 Jahre bei der Bahn. So etwas habe ich noch nicht gesehen“, verdeutlicht Heinz Gatterer vom Anlagen Service Center (ASC) der ÖBB in Spittal das Ausmaß der Schäden. Gatterer saß auch im Hubschrauber, als nach den Unwettern erste Erkundungsflüge in das Pustertal unternommen wurden. Am 13. November wurde gesperrt, noch bis Ende Jänner soll die Bahnstrecke zwischen Lienz und Innichen unterbrochen sein. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Wiederherstellung, aber wir brauchen Zeit für die Aufräumarbeiten“, erklärte Siegfried Moser bei einem Lokalaugenschein mit Medienvertretern gestern im Bereich Margarethenbrücke. Moser ist Regionalleiter der ÖBB-Infrastruktur. „Der Gleiskörper ist zwar nicht betroffen, doch die Schäden an den elektrischen Anlagen sind massiv.“