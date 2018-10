„Später habe ich mehr Geld“: Belgien lacht über sechs Räuber

Charleroi – Was klingt wie aus einer Gangsterkomödie, hat sich diese Woche in der belgischen Stadt Charleroi tatsächlich zugetragen. Eine Gruppe von sechs Räubern betrat untertags ein E-Zigaretten-Geschäft und forderte vom Besitzer Geld. Dieser ließ sich nicht einschüchtern und heckte sogleich einen Plan aus – von dem er allerdings nicht dachte, dass er aufgehen würde.

„Ich sagte ihnen, dass ich bei Ladenschluss ungefähr 3000 Euro in der Kasse hätte“, erzählte der Geschäftsinhaber gegenüber der BBC am Telefon. Die leichtgläubigen Räuber bissen tatsächlich an. Gegen 18.30 Uhr tauchten sie erneut im Laden auf, wo sie die Polizei in Empfang nahm. (TT.com)