Peinlicher Superstar? Ronaldos absurder Werbespot sorgt für Spott im Netz

Innsbruck — CR7, der Fußballgott, viel geliebt, aber auch beneidet und oft für seine extrovertierten Auftritte verspottet. So auch für seinen Werbespot für einen asiatischen Onlinehändler. Der Clip beginnt noch relativ harmlos.

Ronaldo steht auf dem Fußballfeld tritt zum Freistoß an, zirkelt den Ball ins Netz und jubelt in seiner für ihn typischen breitbeinigen Pose. Die Zuschauer sind allerdings unbeeindruckt und schauen stattdessen, wie gebannt auf die Shopee-App auf ihrem Smartphone. Da greift der Fußballstar zum Handy tippt ebenfalls auf die App und wird wie das Publikum mit einem orangen T-Shirt bekleidet. Dem noch nicht genug, beginnt er den „Shopee Dance" zu mimen. Die Melodie dazu erinnert verdächtig stark an den Ohrwurm „Baby Shark".

Mit dem Clip wirbt Ronaldo für den „Super Shopping Day" der Plattform, an dem Kunden einen Preisnachlass von zehn Prozent bekommen sollen. Der Spot sorgt aber auch für jede Menge Lacher und Häme im Netz.

Doch Werbeprofi Ronaldo hat seinen seltsamen Auftritt bestimmt in Gold aufwiegen lassen und auch für den Onlinehändler macht sich der absurde Spot bezahlt. Mehr als 2,6 Millionen Aufrufe hat der Clip bereits auf YouTube und die Reichweite durch die Verbreitung in den sozialen Netzwerken ist weitaus höher. Die negativen Reaktionen wird der Fußballprofi also durchaus verkraften. (TT.com)

