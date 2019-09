Mitarbeiter der Stadtverwaltung fanden Riesenschlange in Rheinland-Pfalz

Boppard – Eine Boa Constrictor hat in der Stadt Boppard in Rheinland-Pfalz in Deutschland einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mitarbeiter der Stadtverwaltung hätten die Würgeschlange am Sonntagnachmittag entdeckt und die Einsatzkräfte informiert, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Nachdem ein Kollege die Schlange identifiziert habe, hätten Polizisten das Tier gefangen und in eine Auffangstation gebracht.

Woher die Boa Constrictor stammte, war zunächst nicht klar. Die Boa Constrictor ist eine Riesenschlange und kommt aus Mittel- und Südamerika. Sie ist nicht giftig. Ihre Beute töte die Würgeschlange, indem sie sie erdrückt.

Ende August hatte eine ausgebüxte Giftschlange in Herne in Nordrhein-Westfalen einen Einsatz von Feuerwehr und Experten über mehrere Tage ausgelöst, bis sie eingefangen werden konnte. (APA/dpa)