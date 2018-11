US-Zeitschrift kürt Idris Elba zum „Sexiest Man Alive“

Los Angeles — Der britische Schauspieler und Musiker Idris Elba (46) ist nach Ansicht des US-Magazins People der „Sexiest Man Alive". Die Zeitschrift kürte den Hollywood-Star zum diesjährigen Mann mit dem größten Sex-Appeal, wie in der Nacht zum Dienstag bekannt wurde. Mit einem strahlenden Lächeln ziert Elba in Jeans, T-Shirt und Strickjacke das Cover der am Freitag erscheinenden Ausgabe.



Elba gab sich überrascht von der Wahl. „Komm schon, auf keinen Fall. Wirklich?", meinte er People zufolge über seine erste Reaktion auf den Titel. Er habe sich selbst erst einmal kritisch im Spiegel betrachtet, als er von der Auszeichnung erfahren habe. „Ich sagte: „Ja, du bist heute irgendwie sexy." Aber um ehrlich zu sein, es war nur ein schönes Gefühl." Für ihn sei es „eine nette Überraschung" gewesen — und mit Sicherheit „ein Ego-Schub".

„Meine Mama wird sehr, sehr stolz sein!"

In der „Tonight Show" von Moderator Jimmy Fallon, in die er mit Video zugeschaltet war, freute sich Elba: „Das ist einmalig! Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich." Offenbar hatte er auch im engsten Kreis noch nichts von der Auszeichnung verraten: „Meine Mama wird sehr, sehr stolz sein!"

Im vergangenen Jahr war der US-Country-Star Blake Shelton zum „Sexiest Man Alive" gekürt worden, davor US-Schauspieler Dwayne Johnson, die Fußballlegende David Beckham und der australische Schauspieler Chris Hemsworth. Seit 1985 vergibt die Zeitschrift den Titel jährlich, als Erster war der Schauspieler Mel Gibson ausgezeichnet worden.

Der schwarze Star ist seit Februar mit dem Model Sabrina Dhowre verlobt, aus früheren Beziehungen hat er eine 16-jährige Tochter und einen vier Jahre alten Sohn. Elba wurde vor allem für seine Rolle als Drogendealer in der amerikanischen Kultserie „The Wire" bekannt. Mehrere Auszeichnungen erhielt er für seine Darstellung des Hauptkommissars Luther in der gleichnamigen BBC-Serie.

Als Bond-Nachfolger für Daniel Craig gehandelt

Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Gerüchte, er sei als nächster James-Bond-Darsteller im Gespräch. Im Sommer hatte sich Elba einen Spaß bei Twitter erlaubt und damit für helle Aufregung bei seinen Fans gesorgt: „Mein Name ist Elba, Idris Elba", hatte der Brite unter ein Selfie geschrieben — eine Anspielung auf den berühmten Satz „Mein Name ist Bond, James Bond". Erst später löste er seinen Scherz auf und schrieb: „Glaubt nicht dem Hype..." Auch im nächsten James-Bond-Film übernimmt Schauspieler Daniel Craig die Hauptrolle.

Elba spielte auch in „Molly's Game — Alles auf eine Karte" und „Thor: Tag der Entscheidung" mit. Derzeit steht er für den Action-Film „Hobbs and Shaw" — ein Ableger der Hitserie „Fast & Furious" — vor der Kamera. An seiner Seite spielt Dwayne Johnson und somit der „Sexiest Man Alive" aus dem Jahr 2016. (dpa)