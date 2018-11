Popstar Anastacia singt mit Straßenmusiker in Dortmund

Dortmund — Damit hatte der junge Straßenmusiker in der Dortmunder Innenstadt wohl nicht gerechnet: Plötzlich steht Weltstar Anastacia neben ihm und will mit ihm zusammen ein Lied trällern.

Vor knapp drei Wochen war die Sängerin für eine Musikshow in der Westfalenhalle in Dortmund und hat vorher offenbar noch eine Runde durch die Stadt gedreht. Als sie dort einen Straßenmusiker entdeckt, singt sie kurzerhand mit. Die Spontanversion von ,,Stand By Me", mit Handy von Passanten aufgenommen, geht jetzt viral. (TT.com)