Führungswechsel beim Roten Kreuz Osttirol

Lienz – Nach knapp 31 Dienstjahren tritt der Geschäftsführer des Roten Kreuzes Osttirol, Andreas Stotter, mit 1. September 2019 in den Ruhestand. Bereits jetzt steht Stephan Hofmann, 27 Jahre alt und aus Sillian, als Kleinlerchers Nachfolger fest. Am 1. Juni 2019 übernimmt Hofmann die Geschäfte, die Andreas Stotter noch drei Monate lang mitbetreuen wird, „zur Sicherstellung eines geordneten Überganges“, wie das Rote Kreuz in einer Aussendung mitteilt. „Besonders in den kommenden zwei Jahren stehen komplexe Aufgaben, wie eine eventuelle Neuausschreibung, bevor“, erklärt das Rote Kreuz. (TT)