Nach Tour-Absage: Ozzy Osbourne (70) liegt im Krankenhaus

Los Angeles – Eine Woche nachdem er wegen Grippe und Bronchitis seine Europa-Konzerte verschieben musste, gibt es weiter keine guten Nachrichten von Ozzy Osbourne. Seine Frau Sharon schrieb auf Twitter: „Wie einige von euch vielleicht schon gehört haben, wurde Ozzy ins Krankenhaus eingeliefert.“

Es habe Komplikationen gegeben, die auf die Grippe zurückzuführen seien, berichtete sie weiter. Nach Ansicht der Ärzte sei der Klinikaufenthalt der beste Weg, damit ihr Mann sich schneller erholen könne. Zudem bedankte sich Sharon in der Nachricht für die „Anteilnahme und Liebe“.

Vor rund einer Woche hatte Ozzy Osbourne bekannt gegeben, dass er die geplanten Europa-Konzerte seiner „No More Tours 2“-Tournee auf Anraten seiner Ärzte verschieben müsse. Zuvor hatte er bereits die ersten vier Termine wegen einer Grippe abgesagt.

„Am Boden zerstört“

Bei einem erneuten Arztbesuch sei herausgekommen, dass der Sänger an einer schweren Infektion der oberen Atemwege leide, hieß es auf Instagram. Die Ärzte befürchteten demnach, dass sich die Infektion zu einer Lungenentzündung entwickeln könnte, wenn der 70-Jährige auf der Bühne stehen und im Winter durch Europa reisen würde.

Auch Ozzy Osbourne selbst richtete sich an seine Fans und erklärte in einem Statement: „Ich bin völlig am Boden zerstört, weil ich die Europa-Konzerte meiner Tour verschieben muss. Es scheint so, dass seit Oktober alles, was ich anfasse, zu Scheiße geworden ist.“ Erst habe er die Infektion in seinem Daumen gehabt, jetzt komme Grippe und Bronchitis hinzu, so der Sänger. „Ich möchte mich bei all meinen Fans, die über die Jahre so treu waren, meiner Band, meiner Crew und bei Judas Priest entschuldigen, dass ich euch alle im Stich gelassen habe.“

Osbourne versprach aber auch, die Tour mit Judas Priest abzuschließen. Im September sollen neue Termine angesetzt werden. In Deutschland waren vier Konzerte geplant, in Österreich keines. Der Musiker musste bereits im Oktober einige Konzerte absagen und sich stattdessen ein paar Tage lang im Cedars-Sinai-Krankenhaus in Los Angeles behandeln lassen. Er hatte sich eine lebensbedrohliche Infektion im rechten Daumen zugezogen. (TT.com)