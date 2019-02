Der „rasende Fotoreporter“ feiert seinen Siebziger

Schwaz – Seine Bilder von der brachialen Bergung des Eismannes Ötzi aus seinem eisigen Grab am Similaungletscher gingen um die Welt: Max Scherer war nicht nur einmal in seiner langen Berufslaufbahn Chronist und Pressefotograf in Personalunion. Technisch seinen Kollegen meist weit voraus – Scherer war einer der ersten Fotografen, die ein Bildfunkgerät verwendeten –, belieferte er als so genannter „Freier“ die Printredaktionen und Nachrichtenagenturen mit aktuellen Bildern von spektakulären Verkehrsunfällen, Lawinenunglücken und anderen chronikalen Ereignissen.

Voraussetzung für seine erfolgreiche und einträgliche Arbeit waren neben der aktuellsten technischen Ausrüstung ein großes Netzwerk an Informanten und vor allem die Bereitschaft, rund um die Uhr einsatzbereit zu sein. Oft riskierte er für ein gutes Foto (oder, als später auch die Filmerei dazu kam, für einen guten Videobeitrag) sein Leben, wenn er sich bei Tag und Nacht, bei Eis, Schnee und Kälte auf den Weg machte. Sein Fleiß und seine beinahe lückenlose Präsenz an den wichtigsten Schauplätzen brachten ihm nicht nur Lob ein: Oft musste er sich harsche Kritik gefallen lassen, auch Neid kam vor. „Scherer-Paparazzo“ nannten ihn jene, die ihm weniger wohlgesinnt waren. Trotzdem: Sein Riecher für ein lohnenswertes Foto, sein „G’spür für a guate G’schicht“ waren zur damaligen Zeit legendär.

Kommenden Donnerstag, am 21. Februar, feiert Max Scherer seinen 70. Geburtstag – und zwar ruhig und bescheiden im Familienkreis. Der Mann, der in seiner aktiven Zeit ruhe- und rastlos von einem Termin zum nächsten eilte, dabei keine Rücksicht auf seine Gesundheit nahm und mitunter auch Grenzen überschritt, wenn es um Gefühle von Betroffenen (etwa bei Unfallopfern) ging, liebt es heute beschaulicher.

Ungebrochen ist seine Liebe zur Fotografie. Aber auch hier hat er zwei Gänge zurückgeschaltet, hetzt nicht mehr von Termin zu Termin, sondern widmet sich den schönen Dingen des Lebens, ist immer wieder bei Freunden in Süditalien anzutreffen oder streift mit Fotoapparat und Stativ bewaffnet durch die Gassen seiner Heimatstadt Schwaz.

Ab und zu überkommt sie ihn aber doch noch, die Leidenschaft fürs Spektakuläre, für „a guate G’schicht“. Dann ruft er eben einen seiner Freunde in den Redaktionen an, zu denen er den Kontakt nie abreißen ließ. (tti, mz)