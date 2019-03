Lady Gaga überrascht Fans mit Auftritt in kleinem Nachtclub

Los Angeles(APA/dpa) - Lady Gaga (32) diesmal ohne große Bühne: Die frisch gekürte Oscar-Preisträgerin hat die Besucher eines kleinen Nachtclubs in Hollywood mit einem Auftritt überrascht, wie das Musikmagazin "Rolling Stone" am Samstag berichtete. "Ich bin hier, um euch den Spaß zu verderben", witzelte die Sängerin vor erstaunten Gästen im "Black Rabbit Rose"-Club, wie in einem Videomitschnitt zu hören ist.

Sie stimmte dann die von Frank Sinatra gesungenen Hits "Call Me Irresponsible" und "Fly Me To The Moon" an. Beide Songs sind Teil ihrer derzeitigen Bühnenshow "Lady Gaga Jazz & Piano" in der Kasinostadt Las Vegas.



Bei der Oscar-Verleihung Ende Februar hatte die Sängerin für ihren Song "Shallow" aus dem Musikdrama "A Star Is Born" ihren ersten Oscar gewonnen. Zusammen mit Co-Star und Regisseur Bradley Cooper trug sie das Lied vor. Ihr emotionales Duett war einer der Höhepunkte der diesjährigen Trophäen-Gala. (APA, dpa)