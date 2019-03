Wird er bald Vater? Justin Bieber nimmt sich eine Auszeit

New York – Popstar Justin Bieber (25) will sich künftig in erster Linie auf seine Gesundheit und seine Familie konzentrieren. „Die Musik ist mir sehr wichtig, aber nichts kommt vor meiner Familie und meiner Gesundheit“, schrieb Bieber am Montag bei Instagram. Viele Fans hätten ihn um ein neues Album gebeten, aber er habe schon bei seiner letzten Tour „emotional“ nicht alles geben können.

Abermals erzählt Bieber, dass er auf seiner letzten Tour unglücklich gewesen sei und dass er das ebenso wenig verdient habe wie die Fans, die „ein lebhaftes, energiegeladenes, spaßiges und leichtes Konzert“ erleben wollen. Er habe sich nun „sehr darauf konzentriert, einige der tief verwurzelten Probleme“ in Angriff zu nehmen, „die ich genauso wie die meisten von uns habe – damit ich nicht zusammenbreche, damit ich meine Ehe aufrechterhalten kann und dass ich der Vater sein kann, der ich sein möchte.“

Neues Anwesen gekauft

Und genau mit diesem letzten Absatz facht Bieber erneut Gerüchte an, dass seine Frau Hailey schwanger sein könnte. Bereits seit Wochen halten sich derartige Vermutungen hartnäckig.

Womöglich ist das auch der Grund dafür, dass Bieber jetzt in Beverly Hills ein schickes Anwesen gekauft hat. Platz genug für eine kleine oder auch größere Familie würde es mit fünf Schlafräumen und sieben Bädern auf 6100 Quadratmetern jedenfalls bieten.

Schon früher in diesem Monat hatte sich Bieber via Instagram mit einem Hilferuf an seine Fans gewandt. Dort schrieb er: „Ich habe in letzter Zeit ein wenig zu kämpfen. Ich fühle mich einfach super unverbunden und seltsam. Ich lasse mich normalerweise nicht unterkriegen, also mache ich mir nicht allzu viele Sorgen. Ich wollte euch nur erreichen und euch bitten, für mich zu beten.“

Ein musikalischer Abschied für immer soll es aber auf keinen Fall werden. Bieber versichert jetzt auch noch: „Ich werde so schnell wie möglich ein tolles Album herausbringen.“ (dpa, TT.com)