Hansi Hinterseer: Skifahrer, Schlagerstar und Zeitzeuge

Innsbruck – Er hat viele Erfolge gelandet, viele Herzen erobert – egal, ob als Schlagersänger oder Skifahrer: Hansi Hinterseer. Und mit diesem Star startet die „Zeitzeugen“-Reihe am kommenden Dienstag, den 7. Mai, um 19 Uhr, im Innsbrucker Haus der Musik in die siebte Auflage. Ein echter Hit.

Dabei wird der Kitzbüheler einen Einblick in sein Leben geben. Und wieder werden viele ungläubig den Kopf schütteln, dass dieser Mann 65 Jahre alt sein soll. Seinen jugendlichen Elan, das spitzbübische Lachen hat er nie verloren. Seiner Heimat Kitzbühel ist er dabei immer treu geblieben. Und das trotz der bereits erwähnten Erfolge, die er anfangs im Ski-Zirkus feierte. Und das im Weltcup (sechs Weltcuprennen, eine WM-Medaille und die Riesenslalom Gesamtwertung 1972/73) wie auch in der so genannten „U.S. Pro-Ski Tour“ (der damals noch separat geführten Profi-Abteilung des internationalen Skisports, wo er auch Abfahrtsweltmeister wurde). Danach erfreute er das Publikum als Co-Kommentator von Skirennen für den ORF.

Ein Zufall ebnete ihm dann den Weg in die volkstümliche Musik: 1993 brachte er dem Kitzbühel-affinen Musikproduzenten Jack White auf dessen Geburtstagsparty ein Ständchen. Der Jubilar war nicht nur gerührt, sondern auch angetan und bot ihm kurzerhand einen Vertrag an. Seit 1994, also seit 25 Jahren, ist der blonde Feschak aus Tirol Dauergast in den einschlägigen Shows.

Später moderierte er seine eigenen Sendungen im Hauptabendprogramm und unterhielt dabei ein Millionenpublikum. Ebenso wie als Schauspieler in über zehn Heimatfilmen. Über all das – und noch mehr – wird Hinterseer im Haus der Musik am 7. Mai plaudern. Der Eintritt zum „Zeit­zeu­gen“-Gespräch ist frei, die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze ist begrenzt. Anmeldungen bis 6. Mai im Internet unter https://go.tt.com/zeitzeugen oder telefonisch unter 050403-3333 (montags bis freitags von 7 bis 17 Uhr, samstags von 7 bis 12 Uhr). (TT)